По делу генерала Кузнецова арестована недвижимость на 50 млн рублей

30 сентября 2024 в 09:51 Размер текста - 17 +

Мартиросян обвиняется в даче взятки генералу Кузнецову Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Уголовные дела в Минобороны России Басманный суд Москвы арестовал недвижимость бизнесмена Льва Мартиросяна на сумму более 50 миллионов рублей. Он проходит фигурантом по делу бывшего главного кадровика Минобороны Юрия Кузнецова и обвиняется в даче взятки должностному лицу, следует из постановления суда. «Разрешить наложение ареста на следующее имущество обвиняемого Мартиросяна: жилой дом в Краснодаре с кадастровой стоимостью более 27,3 миллиона рублей», — говорится в документах, которые приводит ТАСС. В том числе, из недвижимости арест наложен на две квартиры в Краснодаре: одна — с кадастровой стоимостью пять миллионов рублей, другая — 5,2 миллиона рублей, а также земельный участок — за 7,5 миллиона рублей. Новость по теме Чем удивил следователей кадровик МО Юрий Кузнецов: взятки в виде недвижимости, арест квартиры дочери Из постановления суда также следует, что Мартиросяну и другим лицам запрещено распоряжаться автомобилем BMW X5. Соответствующее решение суд принял в целях обеспечения исполнения обвинительного приговора. В том числе, чтобы арестованное имущество не было продано до завершения следствия. Генерал-лейтенант Юрий Кузнецов получил взятку в виде дома и земельного участка на общую сумму в 30,5 миллиона рублей. Лев Мартиросян передал взятку жене Кузнецова в виде земельного участка на общую сумму 30 миллионов 503 тысячи рублей. Сейчас он находится под стражей в СИЗО. Установлено, что Мартиросян владеет двумя отелями в Краснодаре под названием «Рай». Также у него есть столовая и продуктовый с такими же названиями. Свою вину предприниматель не признает и настаивает на своей непричастности. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Басманный суд Москвы арестовал недвижимость бизнесмена Льва Мартиросяна на сумму более 50 миллионов рублей. Он проходит фигурантом по делу бывшего главного кадровика Минобороны Юрия Кузнецова и обвиняется в даче взятки должностному лицу, следует из постановления суда. «Разрешить наложение ареста на следующее имущество обвиняемого Мартиросяна: жилой дом в Краснодаре с кадастровой стоимостью более 27,3 миллиона рублей», — говорится в документах, которые приводит ТАСС. В том числе, из недвижимости арест наложен на две квартиры в Краснодаре: одна — с кадастровой стоимостью пять миллионов рублей, другая — 5,2 миллиона рублей, а также земельный участок — за 7,5 миллиона рублей. Из постановления суда также следует, что Мартиросяну и другим лицам запрещено распоряжаться автомобилем BMW X5. Соответствующее решение суд принял в целях обеспечения исполнения обвинительного приговора. В том числе, чтобы арестованное имущество не было продано до завершения следствия. Генерал-лейтенант Юрий Кузнецов получил взятку в виде дома и земельного участка на общую сумму в 30,5 миллиона рублей. Лев Мартиросян передал взятку жене Кузнецова в виде земельного участка на общую сумму 30 миллионов 503 тысячи рублей. Сейчас он находится под стражей в СИЗО. Установлено, что Мартиросян владеет двумя отелями в Краснодаре под названием «Рай». Также у него есть столовая и продуктовый с такими же названиями. Свою вину предприниматель не признает и настаивает на своей непричастности.