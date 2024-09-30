По делу генерала Кузнецова арестована недвижимость на 50 млн рублей

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Деньги. Курган, зарплата, купюра, деньги, доход, взятка, бумажные деньги
Мартиросян обвиняется в даче взятки генералу Кузнецову Фото:
новость из сюжета
Уголовные дела в Минобороны России

Басманный суд Москвы арестовал недвижимость бизнесмена Льва Мартиросяна на сумму более 50 миллионов рублей. Он проходит фигурантом по делу бывшего главного кадровика Минобороны Юрия Кузнецова и обвиняется в даче взятки должностному лицу, следует из постановления суда.

«Разрешить наложение ареста на следующее имущество обвиняемого Мартиросяна: жилой дом в Краснодаре с кадастровой стоимостью более 27,3 миллиона рублей», — говорится в документах, которые приводит ТАСС. В том числе, из недвижимости арест наложен на две квартиры в Краснодаре: одна — с кадастровой стоимостью пять миллионов рублей, другая — 5,2 миллиона рублей, а также земельный участок — за 7,5 миллиона рублей.

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Из постановления суда также следует, что Мартиросяну и другим лицам запрещено распоряжаться автомобилем BMW X5. Соответствующее решение суд принял в целях обеспечения исполнения обвинительного приговора. В том числе, чтобы арестованное имущество не было продано до завершения следствия.

Генерал-лейтенант Юрий Кузнецов получил взятку в виде дома и земельного участка на общую сумму в 30,5 миллиона рублей. Лев Мартиросян передал взятку жене Кузнецова в виде земельного участка на общую сумму 30 миллионов 503 тысячи рублей. Сейчас он находится под стражей в СИЗО. Установлено, что Мартиросян владеет двумя отелями в Краснодаре под названием «Рай». Также у него есть столовая и продуктовый с такими же названиями. Свою вину предприниматель не признает и настаивает на своей непричастности.

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Басманный суд Москвы арестовал недвижимость бизнесмена Льва Мартиросяна на сумму более 50 миллионов рублей. Он проходит фигурантом по делу бывшего главного кадровика Минобороны Юрия Кузнецова и обвиняется в даче взятки должностному лицу, следует из постановления суда. «Разрешить наложение ареста на следующее имущество обвиняемого Мартиросяна: жилой дом в Краснодаре с кадастровой стоимостью более 27,3 миллиона рублей», — говорится в документах, которые приводит ТАСС. В том числе, из недвижимости арест наложен на две квартиры в Краснодаре: одна — с кадастровой стоимостью пять миллионов рублей, другая — 5,2 миллиона рублей, а также земельный участок — за 7,5 миллиона рублей. Из постановления суда также следует, что Мартиросяну и другим лицам запрещено распоряжаться автомобилем BMW X5. Соответствующее решение суд принял в целях обеспечения исполнения обвинительного приговора. В том числе, чтобы арестованное имущество не было продано до завершения следствия. Генерал-лейтенант Юрий Кузнецов получил взятку в виде дома и земельного участка на общую сумму в 30,5 миллиона рублей. Лев Мартиросян передал взятку жене Кузнецова в виде земельного участка на общую сумму 30 миллионов 503 тысячи рублей. Сейчас он находится под стражей в СИЗО. Установлено, что Мартиросян владеет двумя отелями в Краснодаре под названием «Рай». Также у него есть столовая и продуктовый с такими же названиями. Свою вину предприниматель не признает и настаивает на своей непричастности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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