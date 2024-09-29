В детской больнице Челябинска перестали делать МРТ

Аппарат МРТ ждет замену детали Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской областной детской клинической больнице (ЧОДКБ) перестали делать МРТ из-за поломки аппарата. В пресс-службе больницы и региональном минздраве уточнили, куда направят пациентов на время его ремонта.

«В ОДКБ Челябинска сломался аппарат МРТ, который будет отремонтирован через 290 дней, так как запчасть идет из США. Нам нужно срочно сделать МРТ, время на восстановление уходит, времени нет ждать этот аппарат», — рассказала Оксана Ж. в сообществе «Текслер, помоги» в соцсети «ВКонтакте». Женщина уточнила, что не смогла найти платную услугу для проведения соответствующего обследования ребенка.

В пресс-службе ЧОДКБ уточнили, что аппарат действительно сломан, однако заявленные сроки ремонта будут гораздо меньше. Запчасть уже ожидается. При этом пациенты переводятся по листку маршрутизации в другие больницы, в том числе в клиническую больницу, расположенную рядом.

«Действительно, в настоящий момент аппарат МРТ в ЧОДКБ неисправен, однако сроки ожидания, которые указаны в обращении, не соответствуют действительности. Диагностика неисправности проведена, ожидаем вышедшую из строя запчасть», — сообщили в пресс-службе больницы.

Медики отметили, что поломка аппарата МРТ не остановила оказание экстренной и плановой медпомощи. Детей перенаправляют для проведения обследований в другие клиники.

«Это касается и проведения обследования детям, требующим наркозного обеспечения. В том числе пациентов перенаправляем в ЧОКБ, которая находится буквально в нескольких метрах от нашей клиники», — добавили в пресс-службе больницы. В пресс-службе регионального минздрава подтвердили, что медпомощь оказывается в полном объеме.