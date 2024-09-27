Деталь для сломанного в Челябинске аппарата МРТ придется ждать 290 дней

28 сентября 2024 в 14:37 Размер текста - 17 +

В больнице утверждают, что ремонт аппарата займет меньше времени (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Челябинской областной детской клинической больницы (ЧОДКБ) сломался аппарат МРТ, деталь для которого придется ждать из США 290 дней. Об этом сообщили родители пациентов. В ЧОДКБ подтвердили информацию о неисправности аппарата МРТ. «В ОДКБ города Челябинска сломался аппарат МРТ, который будет отремонтирован через 290 дней, так как запчасть идет из США. Теперь МРТ нашим детям сделать невозможно, так как никто не делает (даже платно) детям МРТ периферических нервов», — написала Оксана Ж. в группе «Текслер, ПОМОГИ!» в социальной сети «ВКонтакте». Со слов женщины, ребенку нужно срочно сделать МРТ. Времени ждать этот аппарат нет. В пресс-службе ЧОДКБ подтвердили информацию о неисправности аппарата МРТ. Но указанные сроки ремонта не совсем верны. «Да, действительно в настоящий момент аппарат МРТ в ЧОДКБ неисправен, однако сроки ожидания, которые указаны в обращении не соответствуют действительности. Диагностика неисправности проведена, ожидаем вышедшую из строя запчасть», — сообщили в пресс-службе больницы. Но и срок, когда деталь придет, там не назвали. Поломка аппарата МРТ не остановила оказание ни экстренной, ни плановой медицинской помощи, сообщили в больнице. Детям, которым необходимо обследование, направляют в Челябинскую областную клиническую больницу (ЧОКБ). «Что касается конкретного исследования, указанного в обращении как „МРТ периферических нервов детям“, такого в номенклатуре не существует. В данном случае рекомендуем связаться со специалистами ЧОДКБ и уточнить какое конкретно исследование необходимо пациенту», — добавили в ЧОКБ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской областной детской клинической больницы (ЧОДКБ) сломался аппарат МРТ, деталь для которого придется ждать из США 290 дней. Об этом сообщили родители пациентов. В ЧОДКБ подтвердили информацию о неисправности аппарата МРТ. «В ОДКБ города Челябинска сломался аппарат МРТ, который будет отремонтирован через 290 дней, так как запчасть идет из США. Теперь МРТ нашим детям сделать невозможно, так как никто не делает (даже платно) детям МРТ периферических нервов», — написала Оксана Ж. в группе «Текслер, ПОМОГИ!» в социальной сети «ВКонтакте». Со слов женщины, ребенку нужно срочно сделать МРТ. Времени ждать этот аппарат нет. В пресс-службе ЧОДКБ подтвердили информацию о неисправности аппарата МРТ. Но указанные сроки ремонта не совсем верны. «Да, действительно в настоящий момент аппарат МРТ в ЧОДКБ неисправен, однако сроки ожидания, которые указаны в обращении не соответствуют действительности. Диагностика неисправности проведена, ожидаем вышедшую из строя запчасть», — сообщили в пресс-службе больницы. Но и срок, когда деталь придет, там не назвали. Поломка аппарата МРТ не остановила оказание ни экстренной, ни плановой медицинской помощи, сообщили в больнице. Детям, которым необходимо обследование, направляют в Челябинскую областную клиническую больницу (ЧОКБ). «Что касается конкретного исследования, указанного в обращении как „МРТ периферических нервов детям“, такого в номенклатуре не существует. В данном случае рекомендуем связаться со специалистами ЧОДКБ и уточнить какое конкретно исследование необходимо пациенту», — добавили в ЧОКБ.