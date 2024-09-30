Президент Владимир Путин изменил установки на спецоперацию на Украине. В своем видеообращении по случаю второй годовщины присоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей к России Путин заявил, что СВО приобрела «освободительный характер». Как объяснил URA.RU профессор кафедры истории и теории политики факультета политологии МГУ им. М.В. Ломоносова Сергей Черняховский, Россия должна освободить Украину от двойной оккупации — от нацистского режима и западного влияния.
«Мы шли к этому дню через годы и непростые испытания. Мы не бросили своих братьев и сестер, пытались достичь мирного разрешения тяжелейшего конфликта. <…> В качестве целей [западных элит] были намечены не только Донбасс, но и Крым и другие российские регионы. Дальнейшее развитие событий полностью подтвердило необходимость и обоснованность специальной военной операции, ее поистине освободительный характер», — заявил Путин.
Президент подчеркнул, что сегодня жители России отстаивают «безопасное, благополучное будущее, общую судьбу». Идет борьба за сохранение памяти «о достижениях и победах предков».
В начале СВО, которую президент Путин объявил 24 февраля 2024 года, целью ее целью были определены защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины. Об освободительном характере спецоперации тогда не говорилось. Как пояснил URA.RU профессор кафедры истории и теории политики факультета политологии МГУ им. М.В. Ломоносова Сергей Черняховский, изначально делалась ставка на то, чтобы «принудить руководство Украины к приемлемым решениям».
«Разговор об освободительном характере подчеркивает то, что Россия должна освободить Украину от двойной оккупации: первая — это оккупация нацистами, вторая — это оккупация Западом. Чтобы это произошло, Россия может остановиться только на границах 1985 года, но это не означает, что захватим Украину, это значит, что мы ее освободим. Но при этом у нее должна быть сохранена государственность. После такого заметного периода реконструкции, когда будет проведена денацификация», — полагает Черняховский.
По словам политолога, акцентирование внимания Путина на то, что СВО приобрела освободительный характер, вряд ли как-то повлияет на тех, «кто считает, что это не их война, и кто хочет отсидеться». «Но это может повлиять на общую обстановку в стране: люди должны понимать, что в условиях, когда мы ведем борьбу за освобождение части исторической территории России, когда мы ведем борьбу против коалиции из 50 держав, каждый должен понимать, что он лично делает для победы, а не просто ждать, когда все закончится. Это не значит, что все должны взять винтовки и пойти на фронт — такой необходимости просто пока нет. Но то, что каждый должен работать на победу, это очевидно», — заключил эксперт.
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