В чем Россия выиграла от начала спецоперации на Украине

Путин дал возможность ответить на этот вопрос главе «Ростеха» Чемезову

30 июля 2024 в 20:16 Размер текста - 17 +

Президент Владимир Путин дал понять, что СВО подтолкнула ускоренную перезагрузку российской промышленности Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Спецоперация РФ на Украине Встреча президента Владимира Путина с главой «Ростеха» Сергеем Чемезовым позволила показать, в чем Россия выиграла от проведения спецоперации. Максимальная загрузка предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК), пояснили URA.RU эксперты, позволила не на словах, а на деле начать перезагрузку промышленности и экономики даже депрессивных регионов. По словам собеседников агентства, именно сейчас, в условиях СВО, создается задел для дальнейшего развития критически важных отраслей. Публичную часть разговора Путина с Чемезовым даже сложно назвать диалогом — президент внимательно слушал подробный доклад главы «Ростеха» и листал увесистый том с фотографиями продукции, которую производят предприятия госкомпании. «Консолидированная выручка корпорации увеличилась почти на 34 процента и составила 2 трлн 840 млрд. Мы надеемся, что уже в 2024 году, преодолеем планку в 3 трлн. Чистая прибыль у нас тоже увеличилась, составила 60 млрд 100 млн», — сообщил Чемезов. Глава «Ростеха» Сергей Чемезов во всех подробностях рассказал президенту о работе госкорпорации Фото: Владимир Андреев © URA.RU Впрочем, размер чистой прибыли главу «Ростеха», как оказалось, не устраивает: при доходах почти в 3 трлн рублей это не самые высокие показатели. «Но это говорит о том, что у нас большой объем контрактов по гособоронзаказу», — пояснил Чемезов, подчеркивая, что в сегодняшних условиях коммерческие интересы вторичны. Путин все же поинтересовался, какой процент в общем объеме занимает гражданская продукция. Чемезов не сразу понял, какие цифры просит назвать его президент. Он говорил про деньги (993 млрд рублей от общих доходов «Ростеха»), а Путин ждал проценты. «Если за 100 процентов все взять, сколько в процентном отношении гражданская продукция составляет?» — настаивал глава государства. Новость по теме Курганские заводы помогли в разы нарастить поставки бронемашин в армию РФ Чемезову не то, чтобы похвастаться было нечем, но и недоработкой «Ростеха» это не назовешь. «К сожалению, в относительных цифрах мы упали. В 2022 году у нас было 44,5 процента, в 2023 году — 35 процентов, — пояснил он и добавил: — Это говорит о том, что объем гособоронзаказа в разы вырос». Путину это было понятно. В общем-то, и без увесистого доклада «Ростеха» ему известно, насколько вырос объем гособоронзаказа, как и какие создаются новые виды вооружений и т. д. По словам Чемезова, в 2023 году исполнение гособоронзаказа составило 99,5%, а все, что касается поставок вооружения в зону СВО — исполнение составляет 100%. При этом, подчеркнул глава «Ростеха», предприятия концерна производят 80% всей техники, которая «задействована в спецоперации». Пока все силы производителей беспилотников направлены на помощь фронту, но БПЛА ждут и на гражданке Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Единственное, что вызывает определенные опасения, — это пороховые заводы, которые были в собственности государства, и только в 2023 году перешли «Ростеху». «Там ситуация весьма сложная, необходимо провести большую модернизацию, ремонт, техперевооружение, и для этого выделены десятки миллиардов», — сообщил Чемезов. Встреча Путина с Чемезовым продемонстрировала, что Россия смогла нарастить и производство самых разных видов вооружений, и разработку нового оружия. Страна уверенно идет к своей цели в рамках СВО, пояснил URA.RU доцент кафедры политического анализа РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев. «У России абсолютное техническое превосходство на поле боя, несмотря на то что ВСУ снабжают вооружением страны НАТО. Как раз в такие периоды происходят серьезные инновационные разработки, обкатка новых видов вооружения идет в бою, а не на полигонах», — пояснил Перенджиев. По словам эксперта, настолько подробный рассказ Чемезова о вооружениях, выпущенный в эфир, показывает «решимость Путина довести СВО до конца». «Никаких договоренностей на условиях Запада или Киева не будет. Никакой заморозки конфликта не будет. Россия боеспособна, и она будет до конца отстаивать свои территории», — подчеркнул Александр Перенджиев. Статья по теме Путин объединил флот БРИКС и еще десятка стран из-за угроз США Эксперты говорят и о второй стороне такого мощного рывка оборонного комплекса России. Существенный рост гособоронзаказа подстегнул экономики регионов, где находятся предприятия ВПК. Самый заметный — в дотационных регионах. Здесь есть риски снижения объемов производства после, когда такой потребности в оборонной продукции не будет. Поэтому Путин обращает внимание на товары гражданского потребления, которые также выпускают предприятия «Ростеха». Сегодняшние возможности нужно суметь трансформировать в устойчивый рост, объяснил URA.RU директор Центра исследований структурной политики НИУ ВШЭ Юрий Симачев. «[Путину важно] чтобы этот рост сопровождался технологической модернизацией предприятий ОПК, чтобы заводы становились более эффективными и производительными. Второе — чтобы шел процесс формирования номенклатуры продукции двойного назначения, процесс диверсификации производства, чтобы передовые технологии могли использоваться как в военных, так и в гражданских целях», — пояснил Симачев. Курганмашзавод значительно нарастил объемы производства БМП-3 Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Сергей Мытенков подтвердил URA.RU, что предприятия ОПК воспряли: в оборонку вкладываются огромные деньги, не прекращается набор кадров. Но это не значит, что после окончания СВО ситуация откатится назад. «Оборонка традиционно была флагманом технологий. Сейчас Россия идет по пути импортозамещения. Это настоящая перезагрузка нашей промышленности. Мы видим серьезный подъем станкостроения — этот кластер когда-то у нас вообще выпал из экономики, российских станков просто не было. Ведется модернизация предприятий, создаются новые станки, оборудование. Это все важно для нашей победы в СВО, а в будущем — для технологического суверенитета и мирового лидерства в технологиях», — пояснил Мытенков. По его словам, прорывные технологии появляются в медицине, есть подвижки в автомобилестроении (перестраивается Автоваз, готовится возрождение бренда «Волга»). «Поэтому, да, с одной стороны, риски, что темпы после окончания СВО снизятся, есть, с другой — потребность экономики такова, что предприятия, которые работают в сфере ОПК, смогут обеспечить продукцией и технологиями самые разные отрасли. Те же беспилотники будут очень востребованы в сельском хозяйстве», — пояснил Мытенков. Новость по теме Путин раскрыл, кто будет основным покупателем самолетов «Ростеха» Что касается ОПК, не нужно забывать про внешние рынки, добавляет эксперт Юрий Симачев. Россия даже после окончания СВО останется одним из ведущих поставщиков современных, сложных вооружений на внешние рынки, и это тоже властями учитывается. «Путин не планирует, думаю, отказываться от мирового рынка вооружений. Тем более, что у нас теперь есть богатый опыт СВО, который можно использовать и расширять тем самым присутствие российского ОПК на внешних рынках», — заключил Симачев. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Встреча президента Владимира Путина с главой «Ростеха» Сергеем Чемезовым позволила показать, в чем Россия выиграла от проведения спецоперации. Максимальная загрузка предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК), пояснили URA.RU эксперты, позволила не на словах, а на деле начать перезагрузку промышленности и экономики даже депрессивных регионов. По словам собеседников агентства, именно сейчас, в условиях СВО, создается задел для дальнейшего развития критически важных отраслей. Публичную часть разговора Путина с Чемезовым даже сложно назвать диалогом — президент внимательно слушал подробный доклад главы «Ростеха» и листал увесистый том с фотографиями продукции, которую производят предприятия госкомпании. «Консолидированная выручка корпорации увеличилась почти на 34 процента и составила 2 трлн 840 млрд. Мы надеемся, что уже в 2024 году, преодолеем планку в 3 трлн. Чистая прибыль у нас тоже увеличилась, составила 60 млрд 100 млн», — сообщил Чемезов. Впрочем, размер чистой прибыли главу «Ростеха», как оказалось, не устраивает: при доходах почти в 3 трлн рублей это не самые высокие показатели. «Но это говорит о том, что у нас большой объем контрактов по гособоронзаказу», — пояснил Чемезов, подчеркивая, что в сегодняшних условиях коммерческие интересы вторичны. Путин все же поинтересовался, какой процент в общем объеме занимает гражданская продукция. Чемезов не сразу понял, какие цифры просит назвать его президент. Он говорил про деньги (993 млрд рублей от общих доходов «Ростеха»), а Путин ждал проценты. «Если за 100 процентов все взять, сколько в процентном отношении гражданская продукция составляет?» — настаивал глава государства. Чемезову не то, чтобы похвастаться было нечем, но и недоработкой «Ростеха» это не назовешь. «К сожалению, в относительных цифрах мы упали. В 2022 году у нас было 44,5 процента, в 2023 году — 35 процентов, — пояснил он и добавил: — Это говорит о том, что объем гособоронзаказа в разы вырос». Путину это было понятно. В общем-то, и без увесистого доклада «Ростеха» ему известно, насколько вырос объем гособоронзаказа, как и какие создаются новые виды вооружений и т. д. По словам Чемезова, в 2023 году исполнение гособоронзаказа составило 99,5%, а все, что касается поставок вооружения в зону СВО — исполнение составляет 100%. При этом, подчеркнул глава «Ростеха», предприятия концерна производят 80% всей техники, которая «задействована в спецоперации». Единственное, что вызывает определенные опасения, — это пороховые заводы, которые были в собственности государства, и только в 2023 году перешли «Ростеху». «Там ситуация весьма сложная, необходимо провести большую модернизацию, ремонт, техперевооружение, и для этого выделены десятки миллиардов», — сообщил Чемезов. Встреча Путина с Чемезовым продемонстрировала, что Россия смогла нарастить и производство самых разных видов вооружений, и разработку нового оружия. Страна уверенно идет к своей цели в рамках СВО, пояснил URA.RU доцент кафедры политического анализа РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев. По словам эксперта, настолько подробный рассказ Чемезова о вооружениях, выпущенный в эфир, показывает «решимость Путина довести СВО до конца». «Никаких договоренностей на условиях Запада или Киева не будет. Никакой заморозки конфликта не будет. Россия боеспособна, и она будет до конца отстаивать свои территории», — подчеркнул Александр Перенджиев. Эксперты говорят и о второй стороне такого мощного рывка оборонного комплекса России. Существенный рост гособоронзаказа подстегнул экономики регионов, где находятся предприятия ВПК. Самый заметный — в дотационных регионах. Здесь есть риски снижения объемов производства после, когда такой потребности в оборонной продукции не будет. Поэтому Путин обращает внимание на товары гражданского потребления, которые также выпускают предприятия «Ростеха». Сегодняшние возможности нужно суметь трансформировать в устойчивый рост, объяснил URA.RU директор Центра исследований структурной политики НИУ ВШЭ Юрий Симачев. «[Путину важно] чтобы этот рост сопровождался технологической модернизацией предприятий ОПК, чтобы заводы становились более эффективными и производительными. Второе — чтобы шел процесс формирования номенклатуры продукции двойного назначения, процесс диверсификации производства, чтобы передовые технологии могли использоваться как в военных, так и в гражданских целях», — пояснил Симачев. Вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Сергей Мытенков подтвердил URA.RU, что предприятия ОПК воспряли: в оборонку вкладываются огромные деньги, не прекращается набор кадров. Но это не значит, что после окончания СВО ситуация откатится назад. «Оборонка традиционно была флагманом технологий. Сейчас Россия идет по пути импортозамещения. По его словам, прорывные технологии появляются в медицине, есть подвижки в автомобилестроении (перестраивается Автоваз, готовится возрождение бренда «Волга»). «Поэтому, да, с одной стороны, риски, что темпы после окончания СВО снизятся, есть, с другой — потребность экономики такова, что предприятия, которые работают в сфере ОПК, смогут обеспечить продукцией и технологиями самые разные отрасли. Те же беспилотники будут очень востребованы в сельском хозяйстве», — пояснил Мытенков. Что касается ОПК, не нужно забывать про внешние рынки, добавляет эксперт Юрий Симачев. Россия даже после окончания СВО останется одним из ведущих поставщиков современных, сложных вооружений на внешние рынки, и это тоже властями учитывается. «Путин не планирует, думаю, отказываться от мирового рынка вооружений. Тем более, что у нас теперь есть богатый опыт СВО, который можно использовать и расширять тем самым присутствие российского ОПК на внешних рынках», — заключил Симачев.