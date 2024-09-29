29 сентября 2024

Когда в Екатеринбург поступят полсотни новых троллейбусов за 1,6 млрд рублей

Новые троллейбусы за 1,6 млрд рублей завезут в Екатеринбург к концу 2024 года
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Передача первой партии новых троллейбусов. Екатеринбург, общественный транспорт, троллейбусы
Каждый троллейбус обойдется Екатеринбургу в 33 млн рублей Фото:

В Екатеринбург завезут 50 новых троллейбусов с удлиненным автономным ходом к 30 декабря 2024 года. Общая стоимость транспорта составляет более 1,6 миллиарда рублей. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

Конкурс на поставку общественного транспорта опубликован 24 сентября. К 10 октября горадминистрация выберет подрядчика. Согласно документу, каждый троллейбус обойдется мэрии в 33 миллиона рублей, а общая цена достигает 1650000000 рублей. Пассажировместимость одного транспорта составляет от 80 до 90 человек.

О поставке полусотни троллейбусов 25 сентября рассказал мэр Алексей Орлов. По его словам, это позволит обновить почти 50% парка этого вида транспорта. Подобные модели город получил в год его 300-летия.

Масштабную транспортную реформу градоначальник анонсировал в начале марта. С ее помощью власти надеются выйти из кризиса — обновить автобусы и трамваи, улучшить качество обслуживания пассажиров, поднять зарплаты сотрудникам отрасли и многое другое. На эти мероприятия за три года из бюджета Свердловской области потратят порядка 2,7 миллиарда рублей (большая часть денег предусмотрена на текущий год).

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В Екатеринбург завезут 50 новых троллейбусов с удлиненным автономным ходом к 30 декабря 2024 года. Общая стоимость транспорта составляет более 1,6 миллиарда рублей. Информация об этом появилась на сайте госзакупок. Конкурс на поставку общественного транспорта опубликован 24 сентября. К 10 октября горадминистрация выберет подрядчика. Согласно документу, каждый троллейбус обойдется мэрии в 33 миллиона рублей, а общая цена достигает 1650000000 рублей. Пассажировместимость одного транспорта составляет от 80 до 90 человек. О поставке полусотни троллейбусов 25 сентября рассказал мэр Алексей Орлов. По его словам, это позволит обновить почти 50% парка этого вида транспорта. Подобные модели город получил в год его 300-летия. Масштабную транспортную реформу градоначальник анонсировал в начале марта. С ее помощью власти надеются выйти из кризиса — обновить автобусы и трамваи, улучшить качество обслуживания пассажиров, поднять зарплаты сотрудникам отрасли и многое другое. На эти мероприятия за три года из бюджета Свердловской области потратят порядка 2,7 миллиарда рублей (большая часть денег предусмотрена на текущий год).
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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