Правительство выделило 1,7 трлн рублей на материнский капитал

30 сентября 2024 в 18:00 Размер текста - 17 +

Правительство увеличит материнский капитал с 2025 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Бюджет РФ на 2025—2027 годы Правительство РФ в рамках проекта бюджета выделило около 1,7 трлн рублей на развитие материнского капитала. Соответствующий документ размещен на официальном сайте кабмина. Около 1,7 трлн рублей будут предоставлены на материнский капитал, размер которого ежегодно индексируется на инфляцию, следует из документа. Он размещен на сайте опубликования законодательной деятельности. Материнский капитал будет проиндексирован с 1 февраля 2025 года, по уровню инфляции. В 2026 году на него из бюджета планируется выделить 575 миллиардов рублей, а в 2027 году — 612 миллиардов рублей, следует из пояснительной записки. Правительство РФ внесло в Госдуму проект бюджета. Часть из него выделена на поддержку семей с детьми. Только около 1,7 трлн млн рублей выделено на субсидирование семейной ипотеки. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Правительство РФ в рамках проекта бюджета выделило около 1,7 трлн рублей на развитие материнского капитала. Соответствующий документ размещен на официальном сайте кабмина. Около 1,7 трлн рублей будут предоставлены на материнский капитал, размер которого ежегодно индексируется на инфляцию, следует из документа. Он размещен на сайте опубликования законодательной деятельности. Материнский капитал будет проиндексирован с 1 февраля 2025 года, по уровню инфляции. В 2026 году на него из бюджета планируется выделить 575 миллиардов рублей, а в 2027 году — 612 миллиардов рублей, следует из пояснительной записки. Правительство РФ внесло в Госдуму проект бюджета. Часть из него выделена на поддержку семей с детьми. Только около 1,7 трлн млн рублей выделено на субсидирование семейной ипотеки.