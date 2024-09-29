29 сентября 2024
28 сентября 2024

В ХМАО обвалились цены на квартиры в новостройках

Квартиры в новостройках Сургута подешевели на 6%
© Служба новостей «URA.RU»
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Новостройки в Сургуте подешевели на 6%
Новостройки в Сургуте подешевели на 6% Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе упали цены на квартиры в новостройках. За сентябрь первичная недвижимость по Сургуту в среднем подешевела на 6%, по данным Restate.

«Средняя стоимость квадратного метра квартир в новостройках и жилых комплексах в Сургуте на конец сентября составляет 153,3 тысячи рублей. В конце августа цена была на уровне 163,6 тысяч», — следует из статистики сервиса.

Больше всего, согласно данным, жилье подешевело к концу сентября, а в течение месяц напротив наблюдалось небольшое удорожание квартир. Аналогично средние цены упали и в Ханты-Мансийске, но не так сильно. «Квадрат» в окружной столице стоит почти 126 тысяч рублей, а в Нижневартовске — около 120 тысяч.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО повысился спрос на покупку вторичной недвижимости. Риелторы заметили оживление рынка в сентябре после снижения интереса югорчан к новым сделкам летом.

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В Ханты-Мансийском автономном округе упали цены на квартиры в новостройках. За сентябрь первичная недвижимость по Сургуту в среднем подешевела на 6%, по данным Restate. «Средняя стоимость квадратного метра квартир в новостройках и жилых комплексах в Сургуте на конец сентября составляет 153,3 тысячи рублей. В конце августа цена была на уровне 163,6 тысяч», — следует из статистики сервиса. Больше всего, согласно данным, жилье подешевело к концу сентября, а в течение месяц напротив наблюдалось небольшое удорожание квартир. Аналогично средние цены упали и в Ханты-Мансийске, но не так сильно. «Квадрат» в окружной столице стоит почти 126 тысяч рублей, а в Нижневартовске — около 120 тысяч. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО повысился спрос на покупку вторичной недвижимости. Риелторы заметили оживление рынка в сентябре после снижения интереса югорчан к новым сделкам летом.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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