Жители ХМАО начали скупать вторичную недвижимость после летнего затишья

© Служба новостей «URA.RU»
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На рынке вторичной недвижимости повысился спрос
На рынке вторичной недвижимости повысился спрос Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе повысился спрос на покупку вторичной недвижимости. Риелторы заметили оживление рынка в сентябре после снижения интереса югорчан к новым сделкам летом.

«В сентябре спрос стал активнее, в том числе, на вторичном рынке. Люди планируют покупку даже в ипотеку [несмотря на высокие ставки]. После летнего сезона клиенты просыпаются. Но по большим объектам продолжается наблюдаться стагнация», — рассказал журналисту URA.RU эксперт по недвижимости из Сургута Денис Кравцов.

Еще в июне риелторы ожидали снижение числа сделок на протяжении лета. Ситуация, как правило, связана с низкой деловой активностью югорчан в сезон отпусков. Однако, о полном затишье на рынке речь не шла — отдельные покупатели торопились оформить ипотеку по господдержке, которая закончилась в июле.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО прогнозируют появление новых скидок на квартиры в новостройках. На фоне возможного снижения спроса застройщики могут пойти на уступки, чтобы привлечь клиентов, ожидают риелторы.

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В Ханты-Мансийском автономном округе повысился спрос на покупку вторичной недвижимости. Риелторы заметили оживление рынка в сентябре после снижения интереса югорчан к новым сделкам летом. «В сентябре спрос стал активнее, в том числе, на вторичном рынке. Люди планируют покупку даже в ипотеку [несмотря на высокие ставки]. После летнего сезона клиенты просыпаются. Но по большим объектам продолжается наблюдаться стагнация», — рассказал журналисту URA.RU эксперт по недвижимости из Сургута Денис Кравцов. Еще в июне риелторы ожидали снижение числа сделок на протяжении лета. Ситуация, как правило, связана с низкой деловой активностью югорчан в сезон отпусков. Однако, о полном затишье на рынке речь не шла — отдельные покупатели торопились оформить ипотеку по господдержке, которая закончилась в июле. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО прогнозируют появление новых скидок на квартиры в новостройках. На фоне возможного снижения спроса застройщики могут пойти на уступки, чтобы привлечь клиентов, ожидают риелторы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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