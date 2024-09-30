Правительство поможет регионам с низкой рождаемостью

Правительство выделит 12,5 млн рублей регионам с низкой рождаемостью
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Виды города. ЦПКиО. Курган, многодетная семья, семья, дети
В проекте бюджета на 2025 год предусмотрены деньги на повышение рождаемости Фото:
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Бюджет РФ на 2025—2027 годы

Регионы России с низкой рождаемостью получат дополнительные средства для улучшения демографической ситуации в размере 12,5 миллиона рублей. Средства заложены в проект бюджета на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов, сообщили в правительстве РФ. Финансирование направлено в рамках нацпроекта «Семья».

«12,5 миллиона рублей предполагается выделить на поддержку региональных демографических программ, направленных на повышение рождаемости», — говорится в документе парвительства. Деньги получат территории, в которых суммарный коэффициент рождаемости по итогам 2023 года был ниже среднего по стране.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова рассказала во время правительственного часа в июле 2023 года, что в России есть территории с низким уровнем рождаемости, где необходимо разрабатывать дополнительные меры поддержки. Среди таких регионов — Ленинградская, Смоленская, Рязанская, Тульская, Владимирская, Пензенская, Орловская, Саратовская и Тамбовская области, а также Республика Мордовия.

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Регионы России с низкой рождаемостью получат дополнительные средства для улучшения демографической ситуации в размере 12,5 миллиона рублей. Средства заложены в проект бюджета на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов, сообщили в правительстве РФ. Финансирование направлено в рамках нацпроекта «Семья». «12,5 миллиона рублей предполагается выделить на поддержку региональных демографических программ, направленных на повышение рождаемости», — говорится в документе парвительства. Деньги получат территории, в которых суммарный коэффициент рождаемости по итогам 2023 года был ниже среднего по стране. Ранее вице-премьер Татьяна Голикова рассказала во время правительственного часа в июле 2023 года, что в России есть территории с низким уровнем рождаемости, где необходимо разрабатывать дополнительные меры поддержки. Среди таких регионов — Ленинградская, Смоленская, Рязанская, Тульская, Владимирская, Пензенская, Орловская, Саратовская и Тамбовская области, а также Республика Мордовия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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