Правительство поможет регионам с низкой рождаемостью

Правительство выделит 12,5 млн рублей регионам с низкой рождаемостью

30 сентября 2024 в 18:12 Размер текста - 17 +

В проекте бюджета на 2025 год предусмотрены деньги на повышение рождаемости Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Бюджет РФ на 2025—2027 годы Регионы России с низкой рождаемостью получат дополнительные средства для улучшения демографической ситуации в размере 12,5 миллиона рублей. Средства заложены в проект бюджета на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов, сообщили в правительстве РФ. Финансирование направлено в рамках нацпроекта «Семья». «12,5 миллиона рублей предполагается выделить на поддержку региональных демографических программ, направленных на повышение рождаемости», — говорится в документе парвительства. Деньги получат территории, в которых суммарный коэффициент рождаемости по итогам 2023 года был ниже среднего по стране. Ранее вице-премьер Татьяна Голикова рассказала во время правительственного часа в июле 2023 года, что в России есть территории с низким уровнем рождаемости, где необходимо разрабатывать дополнительные меры поддержки. Среди таких регионов — Ленинградская, Смоленская, Рязанская, Тульская, Владимирская, Пензенская, Орловская, Саратовская и Тамбовская области, а также Республика Мордовия. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Регионы России с низкой рождаемостью получат дополнительные средства для улучшения демографической ситуации в размере 12,5 миллиона рублей. Средства заложены в проект бюджета на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов, сообщили в правительстве РФ. Финансирование направлено в рамках нацпроекта «Семья». «12,5 миллиона рублей предполагается выделить на поддержку региональных демографических программ, направленных на повышение рождаемости», — говорится в документе парвительства. Деньги получат территории, в которых суммарный коэффициент рождаемости по итогам 2023 года был ниже среднего по стране. Ранее вице-премьер Татьяна Голикова рассказала во время правительственного часа в июле 2023 года, что в России есть территории с низким уровнем рождаемости, где необходимо разрабатывать дополнительные меры поддержки. Среди таких регионов — Ленинградская, Смоленская, Рязанская, Тульская, Владимирская, Пензенская, Орловская, Саратовская и Тамбовская области, а также Республика Мордовия.