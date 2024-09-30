Правительство РФ внесло в Госдуму проект бюджета на ближайшие три года

30 сентября 2024 в 14:00 Размер текста - 17 +

Правительство внесло в Госдуму проект бюджета Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Бюджет РФ на 2025—2027 годы Правительство РФ внесло в Государственную думу проект федерального бюджета на 2025—2027 годы. Об этом сообщается на официальном сайте кабмина. «Правительство внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2025—2027 годы», — отмечается в telegram-канале кабмина. Впервые бюджетный пакет полностью внесен по электронным каналам связи. Как говорил глава министерства финансов Антон Силуанов, из бюджета будут выделены средства на финансирование 19 национальных проектов. Они будут реализовываться в ближайшие шесть лет. Накануне правительством был одобрен проект бюджета. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил, что по сравнению с текущим годом в 2025-м запланирован рост в казну страны на 12%. Доходы вырастут до 40 триллионов 296 миллиардов рублей. Благодаря бюджету, например, будут проиндексированы пенсии россиянам. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Правительство РФ внесло в Государственную думу проект федерального бюджета на 2025—2027 годы. Об этом сообщается на официальном сайте кабмина. «Правительство внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2025—2027 годы», — отмечается в telegram-канале кабмина. Впервые бюджетный пакет полностью внесен по электронным каналам связи. Как говорил глава министерства финансов Антон Силуанов, из бюджета будут выделены средства на финансирование 19 национальных проектов. Они будут реализовываться в ближайшие шесть лет. Накануне правительством был одобрен проект бюджета. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил, что по сравнению с текущим годом в 2025-м запланирован рост в казну страны на 12%. Доходы вырастут до 40 триллионов 296 миллиардов рублей. Благодаря бюджету, например, будут проиндексированы пенсии россиянам.