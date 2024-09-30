Песков не стал отвечать на вопрос об отправке срочников в приграничье с Украиной

За ответом на вопрос, будут ли отправляться призывники в приграничные с Украиной регионы, следует обратиться в Минобороны РФ. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами.
«Это тема Минобороны», — сказал Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, будут ли отправлять призывников в приграничье. Его слова передает корреспондент URA.RU.
Ранее 30 сентября в Генштабе РФ, комментируя проведение осеннего призыва-2024, заявили, что срочники не будут привлекаться для выполнения задач СВО в новых регионах. Каких-либо уточнений по поводу отправки призывников в приграничные с Украиной регионы не было.
Граничащие с Украиной регионы регулярно подвергаются обстрелам со стороны ВСУ. В частности, в Курской области до сих пор идут бои с украинскими войсками.
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