Песков не стал отвечать на вопрос об отправке срочников в приграничье с Украиной

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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В Кремле не стали комментировать заявления Генштаба РФ о том, куда будут отправляться срочники
В Кремле не стали комментировать заявления Генштаба РФ о том, куда будут отправляться срочники Фото:

За ответом на вопрос, будут ли отправляться призывники в приграничные с Украиной регионы, следует обратиться в Минобороны РФ. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами.

«Это тема Минобороны», — сказал Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, будут ли отправлять призывников в приграничье. Его слова передает корреспондент URA.RU. 

Ранее 30 сентября в Генштабе РФ, комментируя проведение осеннего призыва-2024, заявили, что срочники не будут привлекаться для выполнения задач СВО в новых регионах. Каких-либо уточнений по поводу отправки призывников в приграничные с Украиной регионы не было. 

Граничащие с Украиной регионы регулярно подвергаются обстрелам со стороны ВСУ. В частности, в Курской области до сих пор идут бои с украинскими войсками. 

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За ответом на вопрос, будут ли отправляться призывники в приграничные с Украиной регионы, следует обратиться в Минобороны РФ. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами. «Это тема Минобороны», — сказал Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, будут ли отправлять призывников в приграничье. Его слова передает корреспондент URA.RU.  Ранее 30 сентября в Генштабе РФ, комментируя проведение осеннего призыва-2024, заявили, что срочники не будут привлекаться для выполнения задач СВО в новых регионах. Каких-либо уточнений по поводу отправки призывников в приграничные с Украиной регионы не было.  Граничащие с Украиной регионы регулярно подвергаются обстрелам со стороны ВСУ. В частности, в Курской области до сих пор идут бои с украинскими войсками. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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