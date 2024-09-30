Кремль — URA.RU: атака БПЛА не связана с изменением ядерной доктрины

Кремль: не нужно увязывать атаки БПЛА с изменением ядерной доктрины
© Служба новостей «URA.RU»
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В Кремле заявили URA.RU, что не увязывают атаку БПЛА с изменением ядерной доктрины
В Кремле заявили URA.RU, что не увязывают атаку БПЛА с изменением ядерной доктрины Фото:

В Кремле призвали не увязывать каждую атаку ВСУ на российские регионы с изменениями ядерной доктрины. Как сообщил URA.RU пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, «спецоперация продолжается своим ходом».

«Честно говоря, не нужно чрезмерно апеллировать к этому документу. Это документ чрезвычайно важный. Приняты важные решения. Они будут формализованы. Но специальная военная операция продолжается. Здесь не нужно каждый раз искать какие-то увязки», — отметил Песков.

В ночь с 28 на 29 сентября над Россией было сбито 125 БПЛА самолетного типа. Эту атаку называют одной из самых массированных. Причем произошла она после объявления президентом рф Владимиров Путиным новых принципов ядерной доктрины.

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В Кремле призвали не увязывать каждую атаку ВСУ на российские регионы с изменениями ядерной доктрины. Как сообщил URA.RU пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, «спецоперация продолжается своим ходом». «Честно говоря, не нужно чрезмерно апеллировать к этому документу. Это документ чрезвычайно важный. Приняты важные решения. Они будут формализованы. Но специальная военная операция продолжается. Здесь не нужно каждый раз искать какие-то увязки», — отметил Песков. В ночь с 28 на 29 сентября над Россией было сбито 125 БПЛА самолетного типа. Эту атаку называют одной из самых массированных. Причем произошла она после объявления президентом рф Владимиров Путиным новых принципов ядерной доктрины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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