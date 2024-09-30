В Кремле раскрыли URA.RU реакцию на прогноз Вучича о завершении СВО

В Кремле спокойно относятся к прогнозу президента Сербии Александра Вучича относительно продолжительности и завершения конфликта на Украине. Как сказал URA.RU пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, каждый опытный политик имеет свою точку зрения на этот конфликт.
«Разумеется, у всех политиков, опытных политиков могут быть свои точки зрения на конфликт вокруг Украины. Мы исходим из того, что специальная военная операция должна закончиться достижением всех поставленных целей», — заявил Песков.
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что конфликт на Украине будет длиться не менее 10 лет. По мнению Вучича, он завершится по корейскому сценарию с риском в любой момент разгореться вновь, как это происходит много лет на Корейском полуострове.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.