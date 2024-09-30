В Кремле раскрыли URA.RU реакцию на прогноз Вучича о завершении СВО

Песков: Кремль спокойно относится к заявлению Вучича о затяжном конфликте
© Служба новостей «URA.RU»
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В Кремле спокойно отнеслись к прогнозу президента Сербии Александра Вучича о продолжительности украинского конфликта
В Кремле спокойно отнеслись к прогнозу президента Сербии Александра Вучича о продолжительности украинского конфликта Фото:

В Кремле спокойно относятся к прогнозу президента Сербии Александра Вучича относительно продолжительности и завершения конфликта на Украине. Как сказал URA.RU пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, каждый опытный политик имеет свою точку зрения на этот конфликт.

«Разумеется, у всех политиков, опытных политиков могут быть свои точки зрения на конфликт вокруг Украины. Мы исходим из того, что специальная военная операция должна закончиться достижением всех поставленных целей», — заявил Песков.

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что конфликт на Украине будет длиться не менее 10 лет. По мнению Вучича, он завершится по корейскому сценарию с риском в любой момент разгореться вновь, как это происходит много лет на Корейском полуострове.

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В Кремле спокойно относятся к прогнозу президента Сербии Александра Вучича относительно продолжительности и завершения конфликта на Украине. Как сказал URA.RU пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, каждый опытный политик имеет свою точку зрения на этот конфликт. «Разумеется, у всех политиков, опытных политиков могут быть свои точки зрения на конфликт вокруг Украины. Мы исходим из того, что специальная военная операция должна закончиться достижением всех поставленных целей», — заявил Песков. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что конфликт на Украине будет длиться не менее 10 лет. По мнению Вучича, он завершится по корейскому сценарию с риском в любой момент разгореться вновь, как это происходит много лет на Корейском полуострове.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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