Энергоцентр здания арены уже практически закончен Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Возведение каркаса спортивного комплекса «РМК-Арена», который является подарком Челябинску, было завершено. Строительство переходит на следующий этап — к внутренней отделке здания. Об этом 30 сентября сообщил на осмотре объекта руководитель проекта Николай Сандаков, передает корреспондент URA.RU.

«Это будет самый технологичный спортивный комплекс, не имеющий аналогов в России. На сегодняшний день строительство самого здания закончено. Каркас полностью сформирован, и сейчас мы перешли к этапу отделочных работ — 70% здания кровли уже перекрыто. К концу 2025 — началу 2026 года объект будет закончен в полном объеме», — сообщил Сандаков.

Возведенный спорткомплекс имеет пять этажей, что в общей сумме достигает 48 тысяч квадратных метров. Площадка будет способна вместить до восьми тысяч зрителей. По словам Сандакова, в комплексе будет открыт лучший фитнес-зал в России, а также высококлассный ресторан спортивного питания. Над центральным входом расположится экран с медиастеклом, а подземная парковка будет вмещать 180 мест для авто. В вопросах безопасности заложена система, гарантирующая, что двери для выхода будут постоянно открыты.

На территории объекта устанавливают аэротрубу с 16-метровой полетной зоной. По словам представителя подрядной организации Романа Мухина, она способна одновременно поднять до 20 человек. Отдельное пространство более 4200 квадратных метров в «РМК-Арене» будет отведено под тренировочные зоны для единоборств. В рамках проекта предусмотрены спецплощадки для занятий боксом, кикбоксингом, боевым самбо, греко-римской и вольной борьбой, дзюдо, ММА, а также командными видами спорта, такими как баскетбол и волейбол.

«Мы активно занимаемся уже более глубоким проектированием благоустройства вокруг комплекса. С момента появления первого проекта арены она стала лучше, технологичнее и эффективнее. Наша задача — заполнить площадку выставочными мероприятиями, интересными для челябинцев. Проводить их более 200 в год», — заявил Николай Сандаков.

В ходе осмотра текущего состояния строительства «РМК-Арены» был организован баскетбольный матч в формате «3 на 3». В большом зале, который станет частью будущей арены, встретились команды из Челябинска — «Курчатов» и из Екатеринбурга — «Стелла». Они стали первыми, кто сыграл в большом зале будущей арены. По итогам игры победу одержала команда «Курчатов» со счетом 18:12.

О начале строительства арены стало известно в сентябре 2021 года. На запуске стройки присутствовали председатель Совета директоров РМК Игорь Алтушкин с супругой, губернатор Алексей Текслер и мэр Наталья Котова. В мае 2024 года глава региона совместно с экс-полпредом УрФО Владимиром Якушевым проверили ход строительства «РМК-Арены».