В Челябинске продлили срок банкротства фирмы, владеющей бизнес-центром

Бизнес-центр является основным активом компании в Челябинске Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске срок конкурсного производства в рамках банкротства компании КПФ «СДС», владеющей бизнес-центром «Гранд вера», арбитражный суд продлил до февраля. Как следует из определения, одновременно продлены полномочия конкурсного управляющего Рустэма Саитгареева.

«Продлить срок процедуры конкурсного производства в отношении должника ООО „Коммерческо-производственная фирма ‚СДС‘“ до 27 февраля 2025 года. Разъяснить, что полномочия конкурсного управляющего Рустэма Саитгареева действуют до даты завершения конкурсного производства», — отмечено в судебном документе, которым располагает URA.RU.

Заседание с вопросом о завершении процедуры суд соберет, получив соответствующее ходатайства с отчетом о результатах конкурсного производства. Саитгарееву предстоит представить также отчет об использовании денежных средств и приложить документы, подтверждающие продажу имущества должника, погашение требований кредиторов и прочее.

Бизнес-центр «Гранд вера» расположен на улице Молодогвардейцев. В мае недвижимость продавали за 398,69 млн рублей. Цена выросла с января на 72,8 млн рублей. При этом в мае 2023 года имущество пытались реализовать за 511 млн рублей, однако покупателей так и не нашлось.