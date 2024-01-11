11 января 2024

В Челябинске резко подешевел бизнес-центр, который продают из-за банкротства

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Дата окончания торгов 1 марта 2024 года Фото:

В Челябинске на 111 млн 273 тысячи рублей подешевел крупный бизнес-центр «Гранд вера», который продают для расчета с кредиторами. Здание высотой в 16 этажей выставили на аукцион за 325 млн 887 тысяч рублей.

«Бизнес-центр „Гранд вера“ площадью более 19 тысяч квадратных метров выставлен на аукцион. Здание имеет 16 этажей. Площадь участка — 31 сотка», — говорится в telegram-канале «ТОРГИ-РУ. Челябинск и Челябинская область».

Организаторы отмечают, что в ходе аукциона покупатели предлагают за объект пошагово возрастающую цену на повышение. Дата окончания торгов — 1 марта 2024 года.

Это уже не первая попытка продать актив «Гранд вера». На первых торгах в мае стоимость здания составляла 511 млн рублей. Реализация проводится в рамках процедуры банкротства владельца здания ООО КПФ «СДС». Собственником компании является Сергей Митронин. В числе совладельцев фирмы была также Зинфира Тетерева, в июне 2023 года она покинула состав учредителей.

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В Челябинске на 111 млн 273 тысячи рублей подешевел крупный бизнес-центр «Гранд вера», который продают для расчета с кредиторами. Здание высотой в 16 этажей выставили на аукцион за 325 млн 887 тысяч рублей. «Бизнес-центр „Гранд вера“ площадью более 19 тысяч квадратных метров выставлен на аукцион. Здание имеет 16 этажей. Площадь участка — 31 сотка», — говорится в telegram-канале «ТОРГИ-РУ. Челябинск и Челябинская область». Организаторы отмечают, что в ходе аукциона покупатели предлагают за объект пошагово возрастающую цену на повышение. Дата окончания торгов — 1 марта 2024 года. Это уже не первая попытка продать актив «Гранд вера». На первых торгах в мае стоимость здания составляла 511 млн рублей. Реализация проводится в рамках процедуры банкротства владельца здания ООО КПФ «СДС». Собственником компании является Сергей Митронин. В числе совладельцев фирмы была также Зинфира Тетерева, в июне 2023 года она покинула состав учредителей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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