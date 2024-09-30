Путин рассказал об успехах в новых регионах России

Путин: в новых регионах восстановлено 5 800 многоквартирных домов

30 сентября 2024 в 16:40 Размер текста - 17 +

Владимир Путин оценил проделанную работу в новых регионах России Фото: Официальный сайт Президента РФ Президент России Владимир Путин высказался о значительных достижениях страны в новых регионах. В ходе своего выступления он особо подчеркнул значительный прогресс в обновлении инфраструктуры и улучшении условий жизни граждан. «Чтобы оценить масштаб реализуемой программы, достаточно сказать, что за период с 2022 года восстановлено 5800 многоквартирных домов, 3,5 тысячи километров дорог», — заявил Путин, трансляция его выступления шла на телеканале «Россия 24». Он также отметил значительные успехи в сфере образования, где было построено и отремонтировано свыше полутора тысяч объектов, включая школы и детские сады. Президент уделил внимание и количеству объектов, построенных и отремонтированных в текущем году, подчеркнув активность государства в реализации социальных проектов. «Из них 346 — в текущем году», — добавил он, указывая на продолжающуюся работу по улучшению качества образовательной инфраструктуры. Эти усилия направлены на поддержку молодого поколения и обеспечение его будущего. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин высказался о значительных достижениях страны в новых регионах. В ходе своего выступления он особо подчеркнул значительный прогресс в обновлении инфраструктуры и улучшении условий жизни граждан. «Чтобы оценить масштаб реализуемой программы, достаточно сказать, что за период с 2022 года восстановлено 5800 многоквартирных домов, 3,5 тысячи километров дорог», — заявил Путин, трансляция его выступления шла на телеканале «Россия 24». Он также отметил значительные успехи в сфере образования, где было построено и отремонтировано свыше полутора тысяч объектов, включая школы и детские сады. Президент уделил внимание и количеству объектов, построенных и отремонтированных в текущем году, подчеркнув активность государства в реализации социальных проектов. «Из них 346 — в текущем году», — добавил он, указывая на продолжающуюся работу по улучшению качества образовательной инфраструктуры. Эти усилия направлены на поддержку молодого поколения и обеспечение его будущего.