Путин рассказал об успехах в новых регионах России

Путин: в новых регионах восстановлено 5 800 многоквартирных домов
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Владимир Путин прибыл в Минск. stock , путин
Владимир Путин оценил проделанную работу в новых регионах России Фото:

Президент России Владимир Путин высказался о значительных достижениях страны в новых регионах. В ходе своего выступления он особо подчеркнул значительный прогресс в обновлении инфраструктуры и улучшении условий жизни граждан.

«Чтобы оценить масштаб реализуемой программы, достаточно сказать, что за период с 2022 года восстановлено 5800 многоквартирных домов, 3,5 тысячи километров дорог», — заявил Путин, трансляция его выступления шла на телеканале «Россия 24». Он также отметил значительные успехи в сфере образования, где было построено и отремонтировано свыше полутора тысяч объектов, включая школы и детские сады.

Президент уделил внимание и количеству объектов, построенных и отремонтированных в текущем году, подчеркнув активность государства в реализации социальных проектов. «Из них 346 — в текущем году», — добавил он, указывая на продолжающуюся работу по улучшению качества образовательной инфраструктуры. Эти усилия направлены на поддержку молодого поколения и обеспечение его будущего.

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Президент России Владимир Путин высказался о значительных достижениях страны в новых регионах. В ходе своего выступления он особо подчеркнул значительный прогресс в обновлении инфраструктуры и улучшении условий жизни граждан. «Чтобы оценить масштаб реализуемой программы, достаточно сказать, что за период с 2022 года восстановлено 5800 многоквартирных домов, 3,5 тысячи километров дорог», — заявил Путин, трансляция его выступления шла на телеканале «Россия 24». Он также отметил значительные успехи в сфере образования, где было построено и отремонтировано свыше полутора тысяч объектов, включая школы и детские сады. Президент уделил внимание и количеству объектов, построенных и отремонтированных в текущем году, подчеркнув активность государства в реализации социальных проектов. «Из них 346 — в текущем году», — добавил он, указывая на продолжающуюся работу по улучшению качества образовательной инфраструктуры. Эти усилия направлены на поддержку молодого поколения и обеспечение его будущего.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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