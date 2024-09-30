Странные черные воронки на Ямале вызвали живой интерес у западных ученых

Западные исследователи предложили новое объяснение происхождению таинственных черных воронок или кратеров, впервые обнаруженных на Ямале в 2014 году. По мнению кембриджских ученых, это явление вызвано таянием соленой воды в криопегах и выбросами метана, замороженного под землей. Российские академики называют эти уникальные выбросы «природным бугором пучения».
«Таинственные кратеры, которые впервые появились в сибирской вечной мерзлоте десять лет назад, были вызваны изменениями давления, вызванными изменением климата, которые привели к взрывному выбросу метана, замороженного под землей», — пишут авторы публикации в журнале Geophysical Research Letters. Чтобы произошел взрыв метана по землей, необходимы очень специфические явления, считает один из авторов научной работы в Кембриджском университете.
Как поясняется в публикации, новое исследование показало, что необычная геология Ямала в сочетании с потеплением климата запустила процесс, который привел к высвобождению метана в вечной мерзлоте:
«Потепление вызывает таяние в активном слое, который расширяется вглубь вечной мерзлоты. Талая вода затем попадает в соленый криопег [слой соленой воды — URA.RU] через осмос [толчок, давление — URA.RU], вызывая расширение криопега, которое растрескивает вышележащую вечную мерзлоту. Когда эти трещины достигают поверхности, быстрое снижение давления в криопе повреждает гидраты метана внизу и вызывает быстрый физический взрыв.
Чтобы произошло такое явление, необходимы крайне специфические условия. «Существуют очень, очень специфические условия, которые позволяют этому явлению произойти», — цитирует источник слова инженера-химика из Кембриджского университета Аны Моргадо. «Мы говорим об очень нишевом геологическом пространстве», — считает исследователь.
Впервые сообщения о черных воронках на Ямале появились в 2014 году, когда был обнаружен кратер примерно 70 метров в поперечнике в самом широком месте. В течение последующего десятилетия другие кратеры находили как на полуострове Ямал, так и на близлежащем Гыданском полуострове.
Так, 10 сентября 2024 года URA.RU сообщало, что в Ямальском районе возле Бованенково появилась глубокая черная воронка. По мнению академика РАН Василия Богоявленского, это не техногенное явление, а природный бугор пучения, как и предыдущие кратеры в этом районе Ямала. Далее кратер будет постепенно затягиваться подземными водами, через год-два на его месте образуется озеро.
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