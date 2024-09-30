Глава челябинского муниципалитета решил переизбраться на второй срок

Глава района Сергей Кравцов (на фото слева) с губернатором Алексеем Текслером (справа) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На конкурс на пост главы Нязепетровского муниципального округа Челябинской области поступило две заявки, в том числе от действующего главы Сергея Кравцова. Об этом 30 сентября сообщили в собрании депутатов муниципалитета.

«На конкурс поступило две заявки. Среди претендентов — действующий глава Сергей Кравцов», — сообщили в собрании.

Прием документов от претендентов на участие в конкурсе на пост главы завершился 30 сентября. После завершения начнется проверка поданных документов. Сам конкурс состоится 6 ноября.

Выборы нового главы назначены в связи со сменой статуса муниципалитета. До нынешнего года округ имел статус района. После того, как район преобразовался в округ, все его муниципалитеты слились в один. Прежний главы городских и сельских поселений перешли на работу в администрацию округа, а городские и сельские советы были упразднены.

Аналогичные процессы проходят в Пластовском и Саткинском муниципальных округах. В Саткинском округе также завершился прием документов от желающих стать главой, и там тоже оказалось только два претендента. В Пластовском округе прием документов стартует 1 октября.