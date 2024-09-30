Глава челябинского муниципалитета решил переизбраться на второй срок

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Алексей Текслер на осмотре набережной реки Нязя. Нязепетровск, текслер алексей, река нязя, набережная нязи
Глава района Сергей Кравцов (на фото слева) с губернатором Алексеем Текслером (справа) Фото:

На конкурс на пост главы Нязепетровского муниципального округа Челябинской области поступило две заявки, в том числе от действующего главы Сергея Кравцова. Об этом 30 сентября сообщили в собрании депутатов муниципалитета.

«На конкурс поступило две заявки. Среди претендентов — действующий глава Сергей Кравцов», — сообщили в собрании.

Прием документов от претендентов на участие в конкурсе на пост главы завершился 30 сентября. После завершения начнется проверка поданных документов. Сам конкурс состоится 6 ноября.

Выборы нового главы назначены в связи со сменой статуса муниципалитета. До нынешнего года округ имел статус района. После того, как район преобразовался в округ, все его муниципалитеты слились в один. Прежний главы городских и сельских поселений перешли на работу в администрацию округа, а городские и сельские советы были упразднены.

Аналогичные процессы проходят в Пластовском и Саткинском муниципальных округах. В Саткинском округе также завершился прием документов от желающих стать главой, и там тоже оказалось только два претендента. В Пластовском округе прием документов стартует 1 октября.

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На конкурс на пост главы Нязепетровского муниципального округа Челябинской области поступило две заявки, в том числе от действующего главы Сергея Кравцова. Об этом 30 сентября сообщили в собрании депутатов муниципалитета. «На конкурс поступило две заявки. Среди претендентов — действующий глава Сергей Кравцов», — сообщили в собрании. Прием документов от претендентов на участие в конкурсе на пост главы завершился 30 сентября. После завершения начнется проверка поданных документов. Сам конкурс состоится 6 ноября. Выборы нового главы назначены в связи со сменой статуса муниципалитета. До нынешнего года округ имел статус района. После того, как район преобразовался в округ, все его муниципалитеты слились в один. Прежний главы городских и сельских поселений перешли на работу в администрацию округа, а городские и сельские советы были упразднены. Аналогичные процессы проходят в Пластовском и Саткинском муниципальных округах. В Саткинском округе также завершился прием документов от желающих стать главой, и там тоже оказалось только два претендента. В Пластовском округе прием документов стартует 1 октября.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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