Анна Семенович назвала дату свадьбы

Певица Анна Семенович назвала дату своей первой свадьбы. В разговоре с корреспондентом URA.RU Анна раскрыла, что не хочет устраивать пышное торжество.
За кулисами фестиваля «Удачные песни» певица активно общалась с коллегами и много шутила. Было видно, что сейчас Анна по-настоящему счастлива.
Как известно, не так давно в личной жизни Семенович произошли изменения. Певица стала встречаться c предпринимателем Денисом Шреером. Чувства оказались настолько сильными, что влюбленные решили пожениться.
«Свадьба у нас будет уже очень скоро, — призналась URA.RU Анна. — Мы решили пожениться в 2025-м году».
Анна говорит, что серьезных финансовых вложений и масштабных приготовлений к торжеству не потребуется. Артистка не планирует устраивать по случаю бракосочетания пир на весь мир. Приглашения на праздник не получат даже многие ее коллеги.
«Я не хочу устраивать пышное торжество, — объяснила Анна. — На свадьбе будут присутствовать только самые-самые близкие люди. Пока не думали, где это будет проходить. Но будет драйвово: мы постараемся».
Семенович обещает: без церемонии в загсе не обойдется. Услугами выездной регистрации она пользоваться не планирует.
«В наше время все делается быстро: пришел, подал заявление и тебя расписали, — уверяет Анна. — Фактически все можно сделать за один день».
Напомним, что для 44-летней певицы грядущее торжество станет первым в жизни. До этого Анна не раз собиралась в загс.
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