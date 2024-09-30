Силуанов: РФ уходит от нефтегазовой зависимости

30 сентября 2024 в 17:32 Размер текста - 17 +

Силуанов заявил, что Россия избавляется от зависимости экспорта газа Фото: Владимир Андреев © URA.RU Доля нефтегазовых доходов в бюджете России к 2025 году снизится до 27%, что является позитивным сигналом об уменьшении зависимости страны от экспорта газа. Такое мнение выразил министр финансов России Антон Силуанов. «Россия уходит от нефтегазовой зависимости», — заявил Силуанов в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, сокращение доли доходов от продажи нефти и газа в общем объеме бюджета свидетельствует о диверсификации экономики и укреплении других секторов. Министр также рассказал, что к 2025 году ожидается снижение доли нефтегазовых доходов в бюджете России до 27 процентов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Доля нефтегазовых доходов в бюджете России к 2025 году снизится до 27%, что является позитивным сигналом об уменьшении зависимости страны от экспорта газа. Такое мнение выразил министр финансов России Антон Силуанов. «Россия уходит от нефтегазовой зависимости», — заявил Силуанов в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, сокращение доли доходов от продажи нефти и газа в общем объеме бюджета свидетельствует о диверсификации экономики и укреплении других секторов. Министр также рассказал, что к 2025 году ожидается снижение доли нефтегазовых доходов в бюджете России до 27 процентов.