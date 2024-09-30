Силуанов: РФ уходит от нефтегазовой зависимости

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ПМЭФ-2021. Первый день, Орешкин, Решетников, Набиуллина и Силуанов. Санкт-Петербург, силуанов антон
Силуанов заявил, что Россия избавляется от зависимости экспорта газа Фото:

Доля нефтегазовых доходов в бюджете России к 2025 году снизится до 27%, что является позитивным сигналом об уменьшении зависимости страны от экспорта газа. Такое мнение выразил министр финансов России Антон Силуанов.

«Россия уходит от нефтегазовой зависимости», — заявил Силуанов в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, сокращение доли доходов от продажи нефти и газа в общем объеме бюджета свидетельствует о диверсификации экономики и укреплении других секторов. Министр также рассказал, что к 2025 году ожидается снижение доли нефтегазовых доходов в бюджете России до 27 процентов.

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Доля нефтегазовых доходов в бюджете России к 2025 году снизится до 27%, что является позитивным сигналом об уменьшении зависимости страны от экспорта газа. Такое мнение выразил министр финансов России Антон Силуанов. «Россия уходит от нефтегазовой зависимости», — заявил Силуанов в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, сокращение доли доходов от продажи нефти и газа в общем объеме бюджета свидетельствует о диверсификации экономики и укреплении других секторов. Министр также рассказал, что к 2025 году ожидается снижение доли нефтегазовых доходов в бюджете России до 27 процентов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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