Силуанов: РФ уходит от нефтегазовой зависимости

Доля нефтегазовых доходов в бюджете России к 2025 году снизится до 27%, что является позитивным сигналом об уменьшении зависимости страны от экспорта газа. Такое мнение выразил министр финансов России Антон Силуанов.
«Россия уходит от нефтегазовой зависимости», — заявил Силуанов в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, сокращение доли доходов от продажи нефти и газа в общем объеме бюджета свидетельствует о диверсификации экономики и укреплении других секторов. Министр также рассказал, что к 2025 году ожидается снижение доли нефтегазовых доходов в бюджете России до 27 процентов.
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