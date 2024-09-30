Сержант ВСУ рассказал про дорогу трупов из Угледара

Командование ВСУ не осуществляет эвакуацию бойцов из Угледара
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вооруженные силы Украины.stock, всу, stock
ВСУ в Угледаре сталкиваются с большими потерями Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Потери украинских войск в Угледаре огромны. Многие солдаты погибают, пытаясь бежать из города. Подъезды к населенному пункту усеяны трупами украинских солдат. Об этом рассказал сержант ВСУ Станислав Бунятов.

«БМП не успевают доехать до Угледара, подъезды к которым усеяны трупами украинских солдат», — написал Бунятов в своем telegram-канале. Он добавил, что город штурмуют с трех сторон, выход из города пешком невозможен из-за хорошо простреливаемой дороги.

Украинские военные, покидающие Угледаар небольшими группами, несут потери. По дороге много дронов ВС РФ, которые контролируют ее. Командование ВСУ обещает ротацию, но не может эвакуировать своих бойцов. У военных ВСУ заканчиваются продовольствие, боеприпасы и топливо, заключил сержант.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не пропустите ключевые события России и мира — станьте читателем URA.RU в Telegram! Только актуальные новости, без лишнего шума. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Потери украинских войск в Угледаре огромны. Многие солдаты погибают, пытаясь бежать из города. Подъезды к населенному пункту усеяны трупами украинских солдат. Об этом рассказал сержант ВСУ Станислав Бунятов. «БМП не успевают доехать до Угледара, подъезды к которым усеяны трупами украинских солдат», — написал Бунятов в своем telegram-канале. Он добавил, что город штурмуют с трех сторон, выход из города пешком невозможен из-за хорошо простреливаемой дороги. Украинские военные, покидающие Угледаар небольшими группами, несут потери. По дороге много дронов ВС РФ, которые контролируют ее. Командование ВСУ обещает ротацию, но не может эвакуировать своих бойцов. У военных ВСУ заканчиваются продовольствие, боеприпасы и топливо, заключил сержант.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...