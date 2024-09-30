Сержант ВСУ рассказал про дорогу трупов из Угледара

Командование ВСУ не осуществляет эвакуацию бойцов из Угледара

30 сентября 2024 в 17:48 Размер текста - 17 +

ВСУ в Угледаре сталкиваются с большими потерями Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Потери украинских войск в Угледаре огромны. Многие солдаты погибают, пытаясь бежать из города. Подъезды к населенному пункту усеяны трупами украинских солдат. Об этом рассказал сержант ВСУ Станислав Бунятов. «БМП не успевают доехать до Угледара, подъезды к которым усеяны трупами украинских солдат», — написал Бунятов в своем telegram-канале. Он добавил, что город штурмуют с трех сторон, выход из города пешком невозможен из-за хорошо простреливаемой дороги. Украинские военные, покидающие Угледаар небольшими группами, несут потери. По дороге много дронов ВС РФ, которые контролируют ее. Командование ВСУ обещает ротацию, но не может эвакуировать своих бойцов. У военных ВСУ заканчиваются продовольствие, боеприпасы и топливо, заключил сержант. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Потери украинских войск в Угледаре огромны. Многие солдаты погибают, пытаясь бежать из города. Подъезды к населенному пункту усеяны трупами украинских солдат. Об этом рассказал сержант ВСУ Станислав Бунятов. «БМП не успевают доехать до Угледара, подъезды к которым усеяны трупами украинских солдат», — написал Бунятов в своем telegram-канале. Он добавил, что город штурмуют с трех сторон, выход из города пешком невозможен из-за хорошо простреливаемой дороги. Украинские военные, покидающие Угледаар небольшими группами, несут потери. По дороге много дронов ВС РФ, которые контролируют ее. Командование ВСУ обещает ротацию, но не может эвакуировать своих бойцов. У военных ВСУ заканчиваются продовольствие, боеприпасы и топливо, заключил сержант.