Тюменка пыталась оправдать мужа, изнасиловавшего дочь

В Тюменской области женщина на допросе пыталась оправдать супруга, который изнасиловал дочь. За дачу ложных показаний ее оштрафовали на пять тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе объединенной судебной системы региона.
«Наталья, являясь свидетелем по уголовному в отношении Александра, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст. 132 УК РФ „Насильственные действия сексуального характера“, ст. 30 „Приготовление к преступлению и покушение на преступление“, ст. 131 „Изнасилование“ при допросе, по личным мотивам стремясь помочь подсудимому избежать уголовной ответственности за совершенные им преступления, дала суду заведомо ложные показания», — указано в сообщении пресс-службы. В суде женщина свою вину признала.
По данным издания 72.ru, мужчина изнасиловал 11-летнюю девочку. Женщина на допросе утверждала, что ребенок оговорила отца из-за обиды.
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