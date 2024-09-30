Тюменка пыталась оправдать мужа, изнасиловавшего дочь

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Мать утверждала, что отец не насиловал девочку
Мать утверждала, что отец не насиловал девочку Фото:

В Тюменской области женщина на допросе пыталась оправдать супруга, который изнасиловал дочь. За дачу ложных показаний ее оштрафовали на пять тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе объединенной судебной системы региона.

«Наталья, являясь свидетелем по уголовному в отношении Александра, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст. 132 УК РФ „Насильственные действия сексуального характера“, ст. 30 „Приготовление к преступлению и покушение на преступление“, ст. 131 „Изнасилование“ при допросе, по личным мотивам стремясь помочь подсудимому избежать уголовной ответственности за совершенные им преступления, дала суду заведомо ложные показания», — указано в сообщении пресс-службы. В суде женщина свою вину признала.

По данным издания 72.ru, мужчина изнасиловал 11-летнюю девочку. Женщина на допросе утверждала, что ребенок оговорила отца из-за обиды.

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В Тюменской области женщина на допросе пыталась оправдать супруга, который изнасиловал дочь. За дачу ложных показаний ее оштрафовали на пять тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе объединенной судебной системы региона. «Наталья, являясь свидетелем по уголовному в отношении Александра, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст. 132 УК РФ „Насильственные действия сексуального характера“, ст. 30 „Приготовление к преступлению и покушение на преступление“, ст. 131 „Изнасилование“ при допросе, по личным мотивам стремясь помочь подсудимому избежать уголовной ответственности за совершенные им преступления, дала суду заведомо ложные показания», — указано в сообщении пресс-службы. В суде женщина свою вину признала. По данным издания 72.ru, мужчина изнасиловал 11-летнюю девочку. Женщина на допросе утверждала, что ребенок оговорила отца из-за обиды.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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