Мэр Перми уволил главу района, которого подозревали в дискредитации ВС РФ. Инсайд URA.RU подтвердился

Глава Орджоникидзевского района Карабатов уходит в отставку
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание областной думы. Курган, депутат, чиновник, руки
Евгений Карабатов работал главой района с 2017 года Фото:

В Перми меняется глава еще одного района. С 14 числа оставляет должность руководитель Орджоникидзевского района Евгений Карабатов, которого проверяли на предмет дискредитации ВС РФ. Как сообщили источники URA.RU в политэлитах региона, к работе Карабатова накопилось много претензий у главы Перми Эдуарда Соснина и у краевых властей. О том, что Карабатова могут уволить, URA.RU сообщало в марте 2024 года.

«Вопросы к Карабатову и его решениям были давно. Он плохо справляется со своей работой», — говорит инсайдер.

В пресс-службе мэрии подтвердили увольнение чиновника. Трудовой договор будет расторгнут по согласию сторон.

Ранее URA.RU сообщало, что одна из главных претензий к Евгению Карабатову — его тесная связь с экс-главой района и бывшим политическим вице-мэром Перми Лидией Королевой. Королева по-прежнему контролирует ситуацию в районе и обладает там влиянием, но часто демонстрирует самостоятельную позицию, которая не всегда соответствует установкам внутрипола.

В марте 2024 года в соцсети попало видео, где Карабатов нелестно высказался о командирах российской армии. Карабатов стал пятым главой района, которого сменил Эдуард Соснин. В течение года он назначил новых руководителей в Индустриальном, Ленинском, Свердловском, Мотовилихинском районах Перми. Должность сохранил только глава Кировского района Михаил Борисов.

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В Перми меняется глава еще одного района. С 14 числа оставляет должность руководитель Орджоникидзевского района Евгений Карабатов, которого проверяли на предмет дискредитации ВС РФ. Как сообщили источники URA.RU в политэлитах региона, к работе Карабатова накопилось много претензий у главы Перми Эдуарда Соснина и у краевых властей. О том, что Карабатова могут уволить, URA.RU сообщало в марте 2024 года. «Вопросы к Карабатову и его решениям были давно. Он плохо справляется со своей работой», — говорит инсайдер. В пресс-службе мэрии подтвердили увольнение чиновника. Трудовой договор будет расторгнут по согласию сторон. Ранее URA.RU сообщало, что одна из главных претензий к Евгению Карабатову — его тесная связь с экс-главой района и бывшим политическим вице-мэром Перми Лидией Королевой. Королева по-прежнему контролирует ситуацию в районе и обладает там влиянием, но часто демонстрирует самостоятельную позицию, которая не всегда соответствует установкам внутрипола. В марте 2024 года в соцсети попало видео, где Карабатов нелестно высказался о командирах российской армии. Карабатов стал пятым главой района, которого сменил Эдуард Соснин. В течение года он назначил новых руководителей в Индустриальном, Ленинском, Свердловском, Мотовилихинском районах Перми. Должность сохранил только глава Кировского района Михаил Борисов.
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