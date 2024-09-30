Глава Орджоникидзевского района Карабатов уходит в отставку

Евгений Карабатов работал главой района с 2017 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Перми меняется глава еще одного района. С 14 числа оставляет должность руководитель Орджоникидзевского района Евгений Карабатов, которого проверяли на предмет дискредитации ВС РФ. Как сообщили источники URA.RU в политэлитах региона, к работе Карабатова накопилось много претензий у главы Перми Эдуарда Соснина и у краевых властей. О том, что Карабатова могут уволить, URA.RU сообщало в марте 2024 года.

«Вопросы к Карабатову и его решениям были давно. Он плохо справляется со своей работой», — говорит инсайдер.

В пресс-службе мэрии подтвердили увольнение чиновника. Трудовой договор будет расторгнут по согласию сторон.

Ранее URA.RU сообщало, что одна из главных претензий к Евгению Карабатову — его тесная связь с экс-главой района и бывшим политическим вице-мэром Перми Лидией Королевой. Королева по-прежнему контролирует ситуацию в районе и обладает там влиянием, но часто демонстрирует самостоятельную позицию, которая не всегда соответствует установкам внутрипола.

В марте 2024 года в соцсети попало видео, где Карабатов нелестно высказался о командирах российской армии. Карабатов стал пятым главой района, которого сменил Эдуард Соснин. В течение года он назначил новых руководителей в Индустриальном, Ленинском, Свердловском, Мотовилихинском районах Перми. Должность сохранил только глава Кировского района Михаил Борисов.