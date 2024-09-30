Правительство поставило главную цель на 2025 год. Расходы на социальную сферу оказались в числе приоритетных в проекте бюджета на 2025–2027 годы, который внесен на рассмотрение в Госдуму 30 сентября. Эксперты URA.RU объяснили, что власти гарантируют выполнение всех социальных обязательств, которые брали на себя в последнее время.
Всего на раздел «Социальная политика» в бюджете на следующий год заложено 6,4 трлн рублей, сообщили в пресс-службе правительства России. И с каждым годом сумма будет лишь увеличиваться: в 2026 году на нее заложат 7,19 трлн рублей, а в 2027-м — 7,24 трлн. В пресс-службе кабинета добавили, что проект бюджета подготовлен на основе прогноза, что в 2025–2027 годах экономическая динамика России будет на умеренной траектории в 2,5–2,8% ВВП.
Важно, что все обязательства, которые брали на себя власти России в последнее время, были обеспечены в полном объеме, объяснил URA.RU член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Исаев. «Расходы бюджета растут — в следующем году они увеличатся до 41,5 трлн и большую долю в них занимает именно социальная сфера. Мы видим, что в бюджете в полном объеме заложено все, что необходимо для индексации пенсии на уровне инфляции», — сказал Андрей Исаев.
Увеличение выплат затронет как неработающих, так и работающих пенсионеров, говорится в сообщении правительства РФ. В общей сложности, Социальный фонд выделит почти 17 трлн рублей на выплаты пенсий, страховых пособий и предоставления мер соцподдержки. Они составят почти 8% к объему ВВП. А социальные пенсии с 1 апреля 2025 года ждет увеличение на 14,75%.
Около 80 млрд рублей в бюджете выделили на развитие системы долговременного ухода за пожилыми и инвалидами, нуждающимися в уходе. Это, по словам Андрея Исаева, важная норма, которую можно увидеть в документе.
«Задачу развивать систему долговременного ухода за инвалидами и пожилыми перед нами поставил президент Владимир Путин. Нужно добиться, чтобы к концу реализации программы было охвачено более полумиллиона человек», — уточнил депутат.
Повышение социальных выплат из казны поможет и в достижении нацпроекта «Демография», на который делает акцент президент, считает председатель Комитета СФ по социальной политике Елена Перминова. По ее словам, будет проиндексирован материнский капитал, сохранятся и увеличатся все выплаты для семей с детьми. Причем, касаются они не только многодетных. «Есть выплаты, которые нацелены на поддержку родителей с одним или двумя детьми, а также тех, кто впервые становится родителями», — отметила Елена Перминова.
На ежемесячные пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка на 2025–2027 годы предусмотрено свыше 4 трлн рублей, сообщили в пресс-службе правительства России. Более 1,7 трлн рублей запланировано на предоставление маткапитала, свыше 12 млрд рублей на три года — на субсидии по обеспечению жильем молодых семей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не пропустите ключевые события России и мира — станьте читателем URA.RU в Telegram! Только актуальные новости, без лишнего шума. Подписаться.