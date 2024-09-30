В Пермском крае у пятерых жителей врачи выявили «черную плесень»

30 сентября 2024 в 20:48 Размер текста - 17 +

Пермские врачи научились успешно бороться с «черной плесенью» у пациентов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 В Пермском крае оториноларингологи выявили в разное время у пятерых жителей грибковое заболевание мукормикоз известное также как «черная плесень». Об этом URA.RU рассказал лор-врач высшей категории, заместитель декана лечебного факультета ПГМУ, кандидат медицинских наук Артем Чарушин. По его словам, первый случай заболевания «черной плесенью» был диагностирован в Прикамье еще в 2021 году на фоне пандемии коронавируса. Новость по теме Академик рассказала, какие органы поражает «черная плесень» «Первый диагностированный случай [мукормикоза] — ноябрь 2021 года у пациентки на фоне сахарного диабета. Может, подобные случаи и были до этого, но не было диагнозов. И сейчас, в сентябре этого года, у нас пятый случай выявлен. Все заболевшие — жители Пермского края», — рассказал Чарушин. Медицинский специалист объяснил также, что «черная плесень» поражает людей, страдающих иммунодефицитом. «Это [заболевание] зависит не от агрессивного гриба, а от плохого состояния здоровья человека. Грибы приникают в сосуды, вызывают некротические изменения в ткани, они становятся черными. Отсюда и название — „черная плесень“. Такие случаи стали выявлять в мире и в России именно в период в пандемии. Почему? Это воздействие вируса SARS-CoV-2 и использование иммуносупрессивных препаратов (иммунодепрессанты) для лечения ковида. Это гормоны, статики, генно-инженерные биопрепараты, которые блокируют иммунную систему», — отметил Чарушин. Отоларинголог также добавил, что сейчас диагностика таких заболеваний усилилась, а врачи успешно применяют против мукормикоза хирургию и длительную противогрибковую терапию. «Все пациенты в Пермском крае, у которых была выявлена „черная плесень“, живы летальных исходов нет», — заключил Чарушин. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Пермском крае оториноларингологи выявили в разное время у пятерых жителей грибковое заболевание мукормикоз известное также как «черная плесень». Об этом URA.RU рассказал лор-врач высшей категории, заместитель декана лечебного факультета ПГМУ, кандидат медицинских наук Артем Чарушин. По его словам, первый случай заболевания «черной плесенью» был диагностирован в Прикамье еще в 2021 году на фоне пандемии коронавируса. «Первый диагностированный случай [мукормикоза] — ноябрь 2021 года у пациентки на фоне сахарного диабета. Может, подобные случаи и были до этого, но не было диагнозов. И сейчас, в сентябре этого года, у нас пятый случай выявлен. Все заболевшие — жители Пермского края», — рассказал Чарушин. Медицинский специалист объяснил также, что «черная плесень» поражает людей, страдающих иммунодефицитом. «Это [заболевание] зависит не от агрессивного гриба, а от плохого состояния здоровья человека. Грибы приникают в сосуды, вызывают некротические изменения в ткани, они становятся черными. Отсюда и название — „черная плесень“. Такие случаи стали выявлять в мире и в России именно в период в пандемии. Почему? Это воздействие вируса SARS-CoV-2 и использование иммуносупрессивных препаратов (иммунодепрессанты) для лечения ковида. Это гормоны, статики, генно-инженерные биопрепараты, которые блокируют иммунную систему», — отметил Чарушин. Отоларинголог также добавил, что сейчас диагностика таких заболеваний усилилась, а врачи успешно применяют против мукормикоза хирургию и длительную противогрибковую терапию. «Все пациенты в Пермском крае, у которых была выявлена „черная плесень“, живы летальных исходов нет», — заключил Чарушин.