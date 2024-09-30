Mash: начальник стройки в Химках оставил умирать рабочего из КНДР

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Пресс-тур на стройплощадку второй очереди кампуса УрФУ в районе Новокольцовский. Екатеринбург , строители, строительная площадка, рабочие, стройка, стройплощадка
Строитель из КНДР сорвался со строительных лесов и приземлился на спину Фото:

В подмосковных Химках найдено тело мужчины, приехавшего на заработки из КНДР. Он работал строителем на объекте. По предварительной информации, мужчина выпал с третьего этажа. Начальник смены вместе с другими сотрудниками, вместо того, чтобы вызвать медиков и оказать первую помощь пострадавшему, вывезли раненого работника в сторону моста, где и оставили умирать.

«Ли Ен Чор сорвался со строительных лесов и приземлился на спину. Его нашел ответственный за смену Харламов И., который позвал других работяг, те перетащили иностранца в машину и вывезли его с объекта. Оставили умирать коллегу под одним из мостов Химок», — пишет telegram-канал Mash. В публикации сказано, что после содеянного работники вернулись на объект и ушли спать в строительный вагоник.

Правоохранители проводят проверку. Строителям может грозить наказание по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ».

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В подмосковных Химках найдено тело мужчины, приехавшего на заработки из КНДР. Он работал строителем на объекте. По предварительной информации, мужчина выпал с третьего этажа. Начальник смены вместе с другими сотрудниками, вместо того, чтобы вызвать медиков и оказать первую помощь пострадавшему, вывезли раненого работника в сторону моста, где и оставили умирать. «Ли Ен Чор сорвался со строительных лесов и приземлился на спину. Его нашел ответственный за смену Харламов И., который позвал других работяг, те перетащили иностранца в машину и вывезли его с объекта. Оставили умирать коллегу под одним из мостов Химок», — пишет telegram-канал Mash. В публикации сказано, что после содеянного работники вернулись на объект и ушли спать в строительный вагоник. Правоохранители проводят проверку. Строителям может грозить наказание по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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