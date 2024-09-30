Mash: начальник стройки в Химках оставил умирать рабочего из КНДР

30 сентября 2024 в 19:09 Размер текста - 17 +

Строитель из КНДР сорвался со строительных лесов и приземлился на спину Фото: Размик Закарян © URA.RU В подмосковных Химках найдено тело мужчины, приехавшего на заработки из КНДР. Он работал строителем на объекте. По предварительной информации, мужчина выпал с третьего этажа. Начальник смены вместе с другими сотрудниками, вместо того, чтобы вызвать медиков и оказать первую помощь пострадавшему, вывезли раненого работника в сторону моста, где и оставили умирать. «Ли Ен Чор сорвался со строительных лесов и приземлился на спину. Его нашел ответственный за смену Харламов И., который позвал других работяг, те перетащили иностранца в машину и вывезли его с объекта. Оставили умирать коллегу под одним из мостов Химок», — пишет telegram-канал Mash. В публикации сказано, что после содеянного работники вернулись на объект и ушли спать в строительный вагоник. Правоохранители проводят проверку. Строителям может грозить наказание по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В подмосковных Химках найдено тело мужчины, приехавшего на заработки из КНДР. Он работал строителем на объекте. По предварительной информации, мужчина выпал с третьего этажа. Начальник смены вместе с другими сотрудниками, вместо того, чтобы вызвать медиков и оказать первую помощь пострадавшему, вывезли раненого работника в сторону моста, где и оставили умирать. «Ли Ен Чор сорвался со строительных лесов и приземлился на спину. Его нашел ответственный за смену Харламов И., который позвал других работяг, те перетащили иностранца в машину и вывезли его с объекта. Оставили умирать коллегу под одним из мостов Химок», — пишет telegram-канал Mash. В публикации сказано, что после содеянного работники вернулись на объект и ушли спать в строительный вагоник. Правоохранители проводят проверку. Строителям может грозить наказание по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ».