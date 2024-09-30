Mash: начальник стройки в Химках оставил умирать рабочего из КНДР

В подмосковных Химках найдено тело мужчины, приехавшего на заработки из КНДР. Он работал строителем на объекте. По предварительной информации, мужчина выпал с третьего этажа. Начальник смены вместе с другими сотрудниками, вместо того, чтобы вызвать медиков и оказать первую помощь пострадавшему, вывезли раненого работника в сторону моста, где и оставили умирать.
«Ли Ен Чор сорвался со строительных лесов и приземлился на спину. Его нашел ответственный за смену Харламов И., который позвал других работяг, те перетащили иностранца в машину и вывезли его с объекта. Оставили умирать коллегу под одним из мостов Химок», — пишет telegram-канал Mash. В публикации сказано, что после содеянного работники вернулись на объект и ушли спать в строительный вагоник.
Правоохранители проводят проверку. Строителям может грозить наказание по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ».
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В подмосковных Химках найдено тело мужчины, приехавшего на заработки из КНДР. Он работал строителем на объекте. По предварительной информации, мужчина выпал с третьего этажа. Начальник смены вместе с другими сотрудниками, вместо того, чтобы вызвать медиков и оказать первую помощь пострадавшему, вывезли раненого работника в сторону моста, где и оставили умирать. «Ли Ен Чор сорвался со строительных лесов и приземлился на спину. Его нашел ответственный за смену Харламов И., который позвал других работяг, те перетащили иностранца в машину и вывезли его с объекта. Оставили умирать коллегу под одним из мостов Химок», — пишет telegram-канал Mash. В публикации сказано, что после содеянного работники вернулись на объект и ушли спать в строительный вагоник. Правоохранители проводят проверку. Строителям может грозить наказание по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ».