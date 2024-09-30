Боец СВО сделал предложение девушке на концерте на Красной площади в день новых регионов РФ. Видео

Участник СВО сделал предложение своей возлюбленной на Красной площади
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Военнослужащий из Марий Эл Артемий Александров сделал предложение своей девушке на Красной площади
Военнослужащий из Марий Эл Артемий Александров сделал предложение своей девушке на Красной площади Фото:

На Красной площади в Москве военнослужащий Артемий Александров из Марий Эл сделал предложение своей девушке. Действие происходило в момент проведения концерта приуроченного воссоединению с РФ жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

«Военнослужащий из Марий Эл Артемий Александров сделал предложение своей девушке на Красной площади — прямо во время концерта», — сообщает издание Life.ru. Альсина Сафарханова, занимающаяся волонтерской деятельностью, ответила согласием на предложение Артемия.

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На Красной площади в Москве военнослужащий Артемий Александров из Марий Эл сделал предложение своей девушке. Действие происходило в момент проведения концерта приуроченного воссоединению с РФ жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. «Военнослужащий из Марий Эл Артемий Александров сделал предложение своей девушке на Красной площади — прямо во время концерта», — сообщает издание Life.ru. Альсина Сафарханова, занимающаяся волонтерской деятельностью, ответила согласием на предложение Артемия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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