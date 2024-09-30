Военнослужащий из Марий Эл Артемий Александров сделал предложение своей девушке на Красной площади
На Красной площади в Москве военнослужащий Артемий Александров из Марий Эл сделал предложение своей девушке. Действие происходило в момент проведения концерта приуроченного воссоединению с РФ жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
«Военнослужащий из Марий Эл Артемий Александров сделал предложение своей девушке на Красной площади — прямо во время концерта», — сообщает издание Life.ru. Альсина Сафарханова, занимающаяся волонтерской деятельностью, ответила согласием на предложение Артемия.
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