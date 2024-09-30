В Тюменской области при пожаре погиб человек

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Возгорание случилось в деревне Малоемецк
Возгорание случилось в деревне Малоемецк Фото:

В Тюменской деревне при пожаре погиб человек. Происшествие случилось в деревне Малоемецк Голышмановского ГО, сообщили в МЧС региона. 

«Сообщение о пожаре в частном жилом доме в д. Малоемецк на ул. Заречной поступило в восьмом часу вечера 30 сентября 2024 года. Два пожарных расчета ликвидировали пожар на площади 32 кв. м. К сожалению, в ходе разборки конструкций было обнаружено тело погибшего человека», — рассказали в telegram-канале ведомства. 

Личность погибшего сейчас устанавливается. Причину пожара предстоит выяснить сотрудникам профильных ведомств. 

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени два человека сгорели в автомобиле. ВАЗ-2114 загорелся на Волгоградской улице. 

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В Тюменской деревне при пожаре погиб человек. Происшествие случилось в деревне Малоемецк Голышмановского ГО, сообщили в МЧС региона.  «Сообщение о пожаре в частном жилом доме в д. Малоемецк на ул. Заречной поступило в восьмом часу вечера 30 сентября 2024 года. Два пожарных расчета ликвидировали пожар на площади 32 кв. м. К сожалению, в ходе разборки конструкций было обнаружено тело погибшего человека», — рассказали в telegram-канале ведомства.  Личность погибшего сейчас устанавливается. Причину пожара предстоит выяснить сотрудникам профильных ведомств.  Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени два человека сгорели в автомобиле. ВАЗ-2114 загорелся на Волгоградской улице. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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