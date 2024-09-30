В Тюменской области при пожаре погиб человек

В Тюменской деревне при пожаре погиб человек. Происшествие случилось в деревне Малоемецк Голышмановского ГО, сообщили в МЧС региона.
«Сообщение о пожаре в частном жилом доме в д. Малоемецк на ул. Заречной поступило в восьмом часу вечера 30 сентября 2024 года. Два пожарных расчета ликвидировали пожар на площади 32 кв. м. К сожалению, в ходе разборки конструкций было обнаружено тело погибшего человека», — рассказали в telegram-канале ведомства.
Личность погибшего сейчас устанавливается. Причину пожара предстоит выяснить сотрудникам профильных ведомств.
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