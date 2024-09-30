Россиянам рассказали, какие машины подорожают в ближайшее время

Россиянам рассказали, какие новые автомобили подорожают в стране после индексации утильсбора 1 октября. По мнению экспертов подорожание будет около 5-10% и придется прежде всего на модели массового сегмента.
«Уже в ближайшие месяцы машины подорожают примерно на 8–10%», — рассказала изданию «Известия» управляющий директор компании Frank Auto Ирина Франк. Она уточнила: сначала подорожают модели массового сегмента, особенно те, которые в настоящее время имеют низкую наценку. По ее словам рост цен коснется и автомобилей с пробегом.
Главный редактор издания «За рулем» предполагает, что машины от 2,2 до 2,5 миллионов рублей вырастут в цене на 120-150 тысяч рублей. Более дорогие модели, которые продаются за 4,5-5 млн рублей, подорожают на 200, а то и 250 тысяч рублей, рассказал он газете.
Ранее URA.RU писало о резком росте стоимости покупки китайских автомобилей с 1 октября. О том, что будет с ценами на автомобили после повышения утилизационного сбора — в материале агентства.
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