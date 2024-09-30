30 сентября 2024

Россиянам рассказали, какие машины подорожают в ближайшее время

«Известия»: новые авто в России подорожают в ближайшие месяцы из-за утильсбора
© Служба новостей «URA.RU»
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Сначала подорожают автомобили, которые лучше всего продаются в РФ
Сначала подорожают автомобили, которые лучше всего продаются в РФ Фото:

Россиянам рассказали, какие новые автомобили подорожают в стране после индексации утильсбора 1 октября. По мнению экспертов подорожание будет около 5-10% и придется прежде всего на модели массового сегмента.

«Уже в ближайшие месяцы машины подорожают примерно на 8–10%», — рассказала изданию «Известия» управляющий директор компании Frank Auto Ирина Франк. Она уточнила: сначала подорожают модели массового сегмента, особенно те, которые в настоящее время имеют низкую наценку. По ее словам рост цен коснется и автомобилей с пробегом.

Главный редактор издания «За рулем» предполагает, что машины от 2,2 до 2,5 миллионов рублей вырастут в цене на 120-150 тысяч рублей. Более дорогие модели, которые продаются за 4,5-5 млн рублей, подорожают на 200, а то и 250 тысяч рублей, рассказал он газете.

Ранее URA.RU писало о резком росте стоимости покупки китайских автомобилей с 1 октября. О том, что будет с ценами на автомобили после повышения утилизационного сбора — в материале агентства.

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Россиянам рассказали, какие новые автомобили подорожают в стране после индексации утильсбора 1 октября. По мнению экспертов подорожание будет около 5-10% и придется прежде всего на модели массового сегмента. «Уже в ближайшие месяцы машины подорожают примерно на 8–10%», — рассказала изданию «Известия» управляющий директор компании Frank Auto Ирина Франк. Она уточнила: сначала подорожают модели массового сегмента, особенно те, которые в настоящее время имеют низкую наценку. По ее словам рост цен коснется и автомобилей с пробегом. Главный редактор издания «За рулем» предполагает, что машины от 2,2 до 2,5 миллионов рублей вырастут в цене на 120-150 тысяч рублей. Более дорогие модели, которые продаются за 4,5-5 млн рублей, подорожают на 200, а то и 250 тысяч рублей, рассказал он газете. Ранее URA.RU писало о резком росте стоимости покупки китайских автомобилей с 1 октября. О том, что будет с ценами на автомобили после повышения утилизационного сбора — в материале агентства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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