В России резко подорожают китайские автомобили

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин заявил, что увеличение утильсбора приведет к значительному подорожанию новых автомобилей осенью текущего года. По его словам, стоимость базовых моделей автомобилей китайского производства может увеличиться на 300 тысяч рублей.
«С увеличением утильсбора стоимость даже базовых „китайцев“ вырастет сразу на 300 тысяч рублей», — сообщил Антон Шапарин, передает Autonews. Он также отметил, что новые автомобили могут стать дороже на 10% из-за сохраняющихся проблем с переводами в китайские банки.
Конкретно, на автомобили с объемом двигателя до двух литров будет наложен значительно повышенный сбор. Текущая ставка сбора составляет 306 тысяч рублей, но начиная с 1 октября она увеличится до 556 тысяч рублей, что отображает рост на 86%. Ожидается, что к 2025 году ставка достигнет 667 тысяч рублей, в 2026 году возрастет до 800,8 тысяч рублей, а к 2030 году составит 1,17 миллиона рублей.
Подорожание можно наблюдать на модели кроссовера Chery Tiggo 4. Согласно информации от Autonews, текущая стоимость этого автомобиля составляет 2 120 000 рублей, однако к новому году ожидается, что цена возрастет до 2 370 000 рублей. В течение следующих пяти лет предполагается дальнейшее увеличение цены до 2 986 000 рублей.
Ранее URA.RU писало о том, что будет с ценами на автомобили с 1 октября. Доцент транспортного факультета Московского политехнического университета Анатолий Фиронов считает, что «самые ощутимые изменения коснутся машин с двигателем объемом 1-2 литра».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.