30 сентября 2024

Telegraph заявил о созданной ВС РФ ловушке для украинской армии в ДНР

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Из российского окружения украинские военные пытаются выскочить ночью (архивное фото) Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Сотни украинских солдат могут оказаться в ловушке в осажденном Угледаре — ВС РФ завершают окружение и приближаются. Об этом пишет Telegraph со ссылкой на украинского солдата.

«Ситуация в Угледаре, мягко говоря, сложная. Сейчас атака идет с трех сторон, перерезаны пути эвакуации из Угледара, а еда, боеприпасы и топливо заканчиваются», — рассказал украинский солдат блогеру Станиславу Бунятову, о чем сообщается в тексте статьи.

Украинским бронетранспортерам крайне опасно подъезжать к дружественным позициям из-за атак российской артиллерии и беспилотников. Но отдельные подразделения пытались тихо выскользнуть из российского окружения ночью. «В среднем, уезжают не более десяти человек из города группами», — рассказал украинский солдат.

Корреспондент URA.RU направил информационный запрос в Минобороны РФ. Ответ ожидается.

Переброшенные в Угледар боевики ВСУ массово сдаются в плен, сообщил ранее глава ДНР Денис Пушилин. Для подкрепления руководство ВСУ отправило туда неподготовленных украинцев. Российские военные, в свою очередь, каждый день улучшают позиции на этом участке фронта, добавил Пушили, пишет RT.

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Сотни украинских солдат могут оказаться в ловушке в осажденном Угледаре — ВС РФ завершают окружение и приближаются. Об этом пишет Telegraph со ссылкой на украинского солдата. «Ситуация в Угледаре, мягко говоря, сложная. Сейчас атака идет с трех сторон, перерезаны пути эвакуации из Угледара, а еда, боеприпасы и топливо заканчиваются», — рассказал украинский солдат блогеру Станиславу Бунятову, о чем сообщается в тексте статьи. Украинским бронетранспортерам крайне опасно подъезжать к дружественным позициям из-за атак российской артиллерии и беспилотников. Но отдельные подразделения пытались тихо выскользнуть из российского окружения ночью. «В среднем, уезжают не более десяти человек из города группами», — рассказал украинский солдат. Корреспондент URA.RU направил информационный запрос в Минобороны РФ. Ответ ожидается. Переброшенные в Угледар боевики ВСУ массово сдаются в плен, сообщил ранее глава ДНР Денис Пушилин. Для подкрепления руководство ВСУ отправило туда неподготовленных украинцев. Российские военные, в свою очередь, каждый день улучшают позиции на этом участке фронта, добавил Пушили, пишет RT.
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