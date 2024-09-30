Telegraph заявил о созданной ВС РФ ловушке для украинской армии в ДНР

01 октября 2024 в 04:52 Размер текста - 17 +

Из российского окружения украинские военные пытаются выскочить ночью (архивное фото) Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Сотни украинских солдат могут оказаться в ловушке в осажденном Угледаре — ВС РФ завершают окружение и приближаются. Об этом пишет Telegraph со ссылкой на украинского солдата. «Ситуация в Угледаре, мягко говоря, сложная. Сейчас атака идет с трех сторон, перерезаны пути эвакуации из Угледара, а еда, боеприпасы и топливо заканчиваются», — рассказал украинский солдат блогеру Станиславу Бунятову, о чем сообщается в тексте статьи. Украинским бронетранспортерам крайне опасно подъезжать к дружественным позициям из-за атак российской артиллерии и беспилотников. Но отдельные подразделения пытались тихо выскользнуть из российского окружения ночью. «В среднем, уезжают не более десяти человек из города группами», — рассказал украинский солдат. Корреспондент URA.RU направил информационный запрос в Минобороны РФ. Ответ ожидается. Переброшенные в Угледар боевики ВСУ массово сдаются в плен, сообщил ранее глава ДНР Денис Пушилин. Для подкрепления руководство ВСУ отправило туда неподготовленных украинцев. Российские военные, в свою очередь, каждый день улучшают позиции на этом участке фронта, добавил Пушили, пишет RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сотни украинских солдат могут оказаться в ловушке в осажденном Угледаре — ВС РФ завершают окружение и приближаются. Об этом пишет Telegraph со ссылкой на украинского солдата. «Ситуация в Угледаре, мягко говоря, сложная. Сейчас атака идет с трех сторон, перерезаны пути эвакуации из Угледара, а еда, боеприпасы и топливо заканчиваются», — рассказал украинский солдат блогеру Станиславу Бунятову, о чем сообщается в тексте статьи. Украинским бронетранспортерам крайне опасно подъезжать к дружественным позициям из-за атак российской артиллерии и беспилотников. Но отдельные подразделения пытались тихо выскользнуть из российского окружения ночью. «В среднем, уезжают не более десяти человек из города группами», — рассказал украинский солдат. Корреспондент URA.RU направил информационный запрос в Минобороны РФ. Ответ ожидается. Переброшенные в Угледар боевики ВСУ массово сдаются в плен, сообщил ранее глава ДНР Денис Пушилин. Для подкрепления руководство ВСУ отправило туда неподготовленных украинцев. Российские военные, в свою очередь, каждый день улучшают позиции на этом участке фронта, добавил Пушили, пишет RT.