30 сентября 2024

В Тюмени открыли международный кинофестиваль «Ноль плюс»

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие фестиваля состоялось в ДК "Нефтяник"
Открытие фестиваля состоялось в ДК "Нефтяник" Фото:

В Тюмени во Дворце культуры «Нефтяник» состоялась церемония открытия международного кинофестиваля «Ноль плюс». Он продлится в областной столице до 6 октября, сообщили в информационном центре правительства Тюменской области. 

«Торжественная церемония открытия Международного кинофестиваля „Ноль плюс“ прошла в Тюмени. Фестиваль продлится до 6 октября. Будут представлены 169 фильмов из 40 стран, более 40 из картин — российские премьеры», — рассказали в telegram-канале инфоцентра.

Фестиваль пройдет в онлайн и оффлайн форматах. В день открытия зрителям показали отечественную киноленту «Огненный лис».

Ранее URA.RU сообщало, что кинофестиваль «Ноль Плюс» открыл онлайн-кинотеатр для детей и родителей Оргкомитет международного кинофестиваля детского и юношеского кино выложил в открытый доступ коллекцию короткометражек, снятых для детей и их родителей.

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В Тюмени во Дворце культуры «Нефтяник» состоялась церемония открытия международного кинофестиваля «Ноль плюс». Он продлится в областной столице до 6 октября, сообщили в информационном центре правительства Тюменской области.  «Торжественная церемония открытия Международного кинофестиваля „Ноль плюс“ прошла в Тюмени. Фестиваль продлится до 6 октября. Будут представлены 169 фильмов из 40 стран, более 40 из картин — российские премьеры», — рассказали в telegram-канале инфоцентра. Фестиваль пройдет в онлайн и оффлайн форматах. В день открытия зрителям показали отечественную киноленту «Огненный лис». Ранее URA.RU сообщало, что кинофестиваль «Ноль Плюс» открыл онлайн-кинотеатр для детей и родителей Оргкомитет международного кинофестиваля детского и юношеского кино выложил в открытый доступ коллекцию короткометражек, снятых для детей и их родителей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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