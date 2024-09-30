В Тюмени открыли международный кинофестиваль «Ноль плюс»

В Тюмени во Дворце культуры «Нефтяник» состоялась церемония открытия международного кинофестиваля «Ноль плюс». Он продлится в областной столице до 6 октября, сообщили в информационном центре правительства Тюменской области.
«Торжественная церемония открытия Международного кинофестиваля „Ноль плюс“ прошла в Тюмени. Фестиваль продлится до 6 октября. Будут представлены 169 фильмов из 40 стран, более 40 из картин — российские премьеры», — рассказали в telegram-канале инфоцентра.
Фестиваль пройдет в онлайн и оффлайн форматах. В день открытия зрителям показали отечественную киноленту «Огненный лис».
Ранее URA.RU сообщало, что кинофестиваль «Ноль Плюс» открыл онлайн-кинотеатр для детей и родителей Оргкомитет международного кинофестиваля детского и юношеского кино выложил в открытый доступ коллекцию короткометражек, снятых для детей и их родителей.
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