Российским семьям поможет решить проблемы тюменский кинофестиваль

Кинофестиваль «Ноль Плюс» открыл онлайн-кинотеатр для детей и родителей

20 марта 2024 в 12:20 Размер текста - 17 +

Сложные вопросы во взаимоотношениях «отцов и детей» семьям помогут решить при помощи кино Фото: Сергей Русанов © URA.RU Оргкомитет международного кинофестиваля детского и юношеского кино «Ноль Плюс» выложил в открытый доступ коллекцию короткометражек, снятых для детей и их родителей. Как рассказали URA.RU в пресс-службе фестиваля, в основе каждой работы лежит сложный вопрос о взаимоотношениях в семье. Тюменский кинофестиваль уже расширил географию присутствия на всю Россию. «В коллекциях тюменского фестиваля „Ноль Плюс“ много новых лент. Мы решили выложить их все в открытый доступ и помочь детям и родителям найти ответы на сложные вопросы. Например, как найти общий язык с ребенком, как помочь своему близкому в непростой ситуации или как говорить с детьми на сложные темы. И это лишь часть вопросов, на которые наши зрители смогут найти ответы», — рассказали URA.RU организаторы фестиваля. Короткометражные фильмы, выложенные на сайте фестиваля созданы в разных странах. Они доступны из любой точки мира. Подборка создана в рамках Года семьи. Ранее URA.RU писало, в рамках фестиваля прошли мастер-классы для детей в Подмосковье и была открыта киношкола в Луганске. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Оргкомитет международного кинофестиваля детского и юношеского кино «Ноль Плюс» выложил в открытый доступ коллекцию короткометражек, снятых для детей и их родителей. Как рассказали URA.RU в пресс-службе фестиваля, в основе каждой работы лежит сложный вопрос о взаимоотношениях в семье. Тюменский кинофестиваль уже расширил географию присутствия на всю Россию. «В коллекциях тюменского фестиваля „Ноль Плюс“ много новых лент. Мы решили выложить их все в открытый доступ и помочь детям и родителям найти ответы на сложные вопросы. Например, как найти общий язык с ребенком, как помочь своему близкому в непростой ситуации или как говорить с детьми на сложные темы. И это лишь часть вопросов, на которые наши зрители смогут найти ответы», — рассказали URA.RU организаторы фестиваля. Короткометражные фильмы, выложенные на сайте фестиваля созданы в разных странах. Они доступны из любой точки мира. Подборка создана в рамках Года семьи. Ранее URA.RU писало, в рамках фестиваля прошли мастер-классы для детей в Подмосковье и была открыта киношкола в Луганске.