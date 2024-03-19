19 марта 2024

Российским семьям поможет решить проблемы тюменский кинофестиваль

Кинофестиваль «Ноль Плюс» открыл онлайн-кинотеатр для детей и родителей
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Пермь, прохожие, папа с дочкой, в школу, родитель с ребенком
Сложные вопросы во взаимоотношениях «отцов и детей» семьям помогут решить при помощи кино Фото:

Оргкомитет международного кинофестиваля детского и юношеского кино «Ноль Плюс» выложил в открытый доступ коллекцию короткометражек, снятых для детей и их родителей. Как рассказали URA.RU в пресс-службе фестиваля, в основе каждой работы лежит сложный вопрос о взаимоотношениях в семье. Тюменский кинофестиваль уже расширил географию присутствия на всю Россию.

«В коллекциях тюменского фестиваля „Ноль Плюс“ много новых лент. Мы решили выложить их все в открытый доступ и помочь детям и родителям найти ответы на сложные вопросы. Например, как найти общий язык с ребенком, как помочь своему близкому в непростой ситуации или как говорить с детьми на сложные темы. И это лишь часть вопросов, на которые наши зрители смогут найти ответы», — рассказали URA.RU организаторы фестиваля.

Короткометражные фильмы, выложенные на сайте фестиваля созданы в разных странах. Они доступны из любой точки мира. Подборка создана в рамках Года семьи. Ранее URA.RU писало, в рамках фестиваля прошли мастер-классы для детей в Подмосковье и была открыта киношкола в Луганске.

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Оргкомитет международного кинофестиваля детского и юношеского кино «Ноль Плюс» выложил в открытый доступ коллекцию короткометражек, снятых для детей и их родителей. Как рассказали URA.RU в пресс-службе фестиваля, в основе каждой работы лежит сложный вопрос о взаимоотношениях в семье. Тюменский кинофестиваль уже расширил географию присутствия на всю Россию. «В коллекциях тюменского фестиваля „Ноль Плюс“ много новых лент. Мы решили выложить их все в открытый доступ и помочь детям и родителям найти ответы на сложные вопросы. Например, как найти общий язык с ребенком, как помочь своему близкому в непростой ситуации или как говорить с детьми на сложные темы. И это лишь часть вопросов, на которые наши зрители смогут найти ответы», — рассказали URA.RU организаторы фестиваля. Короткометражные фильмы, выложенные на сайте фестиваля созданы в разных странах. Они доступны из любой точки мира. Подборка создана в рамках Года семьи. Ранее URA.RU писало, в рамках фестиваля прошли мастер-классы для детей в Подмосковье и была открыта киношкола в Луганске.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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