В России создали разработку, способную победить неизлечимый вид рака

Ученые Российской академии наук (РАН) разработали комплекс мер для борьбы с глиомой которая является агрессивной опухолью головного мозга. Платформа включает четыре направления: создание нового подхода к лечению пациентов с этим заболеванием, разработка новых радиофармпрепаратов для улучшения диагностики, создание препаратов для более эффективной лучевой терапии, и развитие доставки лекарственного средства без вреда здоровым клеткам.
«Все эти направления связаны с использованием определенных молекул — аптамеров. Это одноцепочечная олигонуклеотидная последовательность, обычно ДНК или РНК, которая, сворачиваясь в определенную 3D-структуру, подходит по принципу „ключ к замку“ к определенному белку, характерному именно для опухолевой клетки», — рассказала профессор РАН Галина Павлова изданию «Известия».
Глиома — это часто встречающаяся опухоль головного мозга (80% от всех видов мозговых опухолей). По актуальной гипотезе она происходит из больных нейральных стволовых клеток головного мозга человека.
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