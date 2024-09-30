30 сентября 2024

В России создали разработку, способную победить неизлечимый вид рака

© Служба новостей «URA.RU»
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Глиома одна из самых часто встречающихся опухолей головного мозга
Глиома одна из самых часто встречающихся опухолей головного мозга Фото:

Ученые Российской академии наук (РАН) разработали комплекс мер для борьбы с глиомой которая является агрессивной опухолью головного мозга. Платформа включает четыре направления: создание нового подхода к лечению пациентов с этим заболеванием, разработка новых радиофармпрепаратов для улучшения диагностики, создание препаратов для более эффективной лучевой терапии, и развитие доставки лекарственного средства без вреда здоровым клеткам.

«Все эти направления связаны с использованием определенных молекул — аптамеров. Это одноцепочечная олигонуклеотидная последовательность, обычно ДНК или РНК, которая, сворачиваясь в определенную 3D-структуру, подходит по принципу „ключ к замку“ к определенному белку, характерному именно для опухолевой клетки», — рассказала профессор РАН Галина Павлова изданию «Известия».

Глиома — это часто встречающаяся опухоль головного мозга (80% от всех видов мозговых опухолей). По актуальной гипотезе она происходит из больных нейральных стволовых клеток головного мозга человека.

Ранее URA.RU писало о японских ученых, которые нашли антигены против рака. Они обнаружили их в молочных продуктах.

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Ученые Российской академии наук (РАН) разработали комплекс мер для борьбы с глиомой которая является агрессивной опухолью головного мозга. Платформа включает четыре направления: создание нового подхода к лечению пациентов с этим заболеванием, разработка новых радиофармпрепаратов для улучшения диагностики, создание препаратов для более эффективной лучевой терапии, и развитие доставки лекарственного средства без вреда здоровым клеткам. «Все эти направления связаны с использованием определенных молекул — аптамеров. Это одноцепочечная олигонуклеотидная последовательность, обычно ДНК или РНК, которая, сворачиваясь в определенную 3D-структуру, подходит по принципу „ключ к замку“ к определенному белку, характерному именно для опухолевой клетки», — рассказала профессор РАН Галина Павлова изданию «Известия». Глиома — это часто встречающаяся опухоль головного мозга (80% от всех видов мозговых опухолей). По актуальной гипотезе она происходит из больных нейральных стволовых клеток головного мозга человека. Ранее URA.RU писало о японских ученых, которые нашли антигены против рака. Они обнаружили их в молочных продуктах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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