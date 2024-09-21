Японские ученые нашли антигены против рака: в каких продуктах они есть

Японские ученые выявили, что пищевые антигены, такие как молочные белки, способны подавлять рост опухолей в тонком кишечнике. Об этом сообщается в исследовании Центра интегративных медицинских наук (IMS) RIKEN.
«Молочные белки активируют иммунную систему кишечника, позволяя ей останавливать развитие новых опухолей», — говорится в исследовании, которое опубликовано изданием SciTechDaily. В число продуктов содержащих эти белки входят арахис, моллюски, хлеб, яйца и молоко.
Исследование, проведенное командой IMS RIKEN под руководством показало, что пищевые антигены могут играть положительную роль в предотвращении развития рака кишечника. Ранее считалось, что антигены, содержащиеся в продуктах питания, могут вызывать лишь аллергические реакции, однако новые данные указывают на их потенциальную пользу для иммунной системы и профилактику онкологических заболеваний. Однако, учены также советую проверять свою иммунную систему перед употреблением продуктов с молочными белками, так как организм может отреагировать на них непредсказуемо.
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