В ХМАО дети избили сверстника и заставили извиняться на камеру

В Сургуте (ХМАО) в парке «За Саймой» группа детей побила подростка. Об этом стало известно СМИ.
«В Сургуте в парке За Саймой дети избили подростка. Они поочередно наносили удары своей жертве якобы за, что он обидел девочку. Избитого парня заставили извиниться на камеру перед некой Ирой, после чего выгнали с площадки», — сообщает «К-Информ».
Корреспондент URA.RU направил запрос в УМВД по ХМАО — Югре с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ на него ожидается.
Ранее URA.RU сообщало, что в городе ХМАО дети жестоко избили сверстника. В Нефтеюганске дети набросились на девятилетнего мальчика из-за того, что он хотел вернуть мяч, который те у него отобрали.
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