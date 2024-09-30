30 сентября 2024

В ХМАО дети избили сверстника и заставили извиняться на камеру

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Происшествие случилось в парке "За Саймой" в Сургуте
Происшествие случилось в парке "За Саймой" в Сургуте Фото:

В Сургуте (ХМАО) в парке «За Саймой» группа детей побила подростка. Об этом стало известно СМИ. 

«В Сургуте в парке За Саймой дети избили подростка. Они поочередно наносили удары своей жертве якобы за, что он обидел девочку. Избитого парня заставили извиниться на камеру перед некой Ирой, после чего выгнали с площадки», — сообщает «К-Информ».

Несколько детей по очереди наносили удары подростку
Несколько детей по очереди наносили удары подростку
Фото:

Корреспондент URA.RU направил запрос в УМВД по ХМАО — Югре с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ на него ожидается. 

Ранее URA.RU сообщало, что в городе ХМАО дети жестоко избили сверстника. В Нефтеюганске дети набросились на девятилетнего мальчика из-за того, что он хотел вернуть мяч, который те у него отобрали.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Сургуте (ХМАО) в парке «За Саймой» группа детей побила подростка. Об этом стало известно СМИ.  «В Сургуте в парке За Саймой дети избили подростка. Они поочередно наносили удары своей жертве якобы за, что он обидел девочку. Избитого парня заставили извиниться на камеру перед некой Ирой, после чего выгнали с площадки», — сообщает «К-Информ». Корреспондент URA.RU направил запрос в УМВД по ХМАО — Югре с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ на него ожидается.  Ранее URA.RU сообщало, что в городе ХМАО дети жестоко избили сверстника. В Нефтеюганске дети набросились на девятилетнего мальчика из-за того, что он хотел вернуть мяч, который те у него отобрали.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...