Shot: известный киллер 90-х Леша Солдат пытается выйти по УДО

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Киллер по прозвищу Леша Солдат может выйти из колонии по УДО Фото:

Алексей Шерстобитов, известный как Леша Солдат — киллер, работающий в 90-е годы на преступные группировки, может выйти из колонии по условно-досрочному освобождению. Об этом сообщает Shot. В настоящий момент он продолжает отбывать 23-летний срок заключения в липецкой ИК-2. Его срок официально заканчивается в 2029 году.

«Алексей Шерстобитов, отбывающий 23-летний срок в липецкой ИК-2, подал документы на условно-досрочное освобождение. Его полный срок заканчивается в 2029 году. <…> По нашим данным, Леша Солдат попал под программу о защите свидетелей», — передает telegram-канал Shot. Авторы канала отмечают, что Шерстобитов, вероятно, сотрудничает со следствием.

Леша Солдат действовал в 90-е годы в составе ОПГ. На его счету как минимум 12 заказных убийств. Это только те, которые были официально доказаны. Известно, что перед совершением своих преступлений Шерстобитов гримировался. Его поймали только в 2006 году.

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Алексей Шерстобитов, известный как Леша Солдат — киллер, работающий в 90-е годы на преступные группировки, может выйти из колонии по условно-досрочному освобождению. Об этом сообщает Shot. В настоящий момент он продолжает отбывать 23-летний срок заключения в липецкой ИК-2. Его срок официально заканчивается в 2029 году. «Алексей Шерстобитов, отбывающий 23-летний срок в липецкой ИК-2, подал документы на условно-досрочное освобождение. Его полный срок заканчивается в 2029 году. <…> По нашим данным, Леша Солдат попал под программу о защите свидетелей», — передает telegram-канал Shot. Авторы канала отмечают, что Шерстобитов, вероятно, сотрудничает со следствием. Леша Солдат действовал в 90-е годы в составе ОПГ. На его счету как минимум 12 заказных убийств. Это только те, которые были официально доказаны. Известно, что перед совершением своих преступлений Шерстобитов гримировался. Его поймали только в 2006 году.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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