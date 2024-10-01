Во Франции не исключили отправку войск на Украину в будущем

01 октября 2024 в 11:54 Размер текста - 17 +

Франция не исключила отправки своих войск на Украину Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Сухопутные войска ВС Франции могут быть отправлены на Украину в будущем. Об этом заявил госсекретарь страны по делам Европы Бенжамен Хаддад. «Президент [Франции Эммануэль] Макрон сказал, что мы не должны ничего исключать, и это остается правдой», — отметил Бенжамен Хаддад в интервью Berliner Zeitung. Он также подчеркнул, что необходимо продолжать поставлять Киеву дальнобойные ракеты для ударов по территории РФ. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что НАТО не будет напрямую участвовать в российско-украинском конфликте, но продолжит предоставлять Киеву поддержку, чтобы не допустить победы РФ. По его словам, страны-участницы альянса будут предоставлять поддержку столько, сколько потребуется. Макрон также не исключил возможности отправки французских войск на Украину. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сухопутные войска ВС Франции могут быть отправлены на Украину в будущем. Об этом заявил госсекретарь страны по делам Европы Бенжамен Хаддад. «Президент [Франции Эммануэль] Макрон сказал, что мы не должны ничего исключать, и это остается правдой», — отметил Бенжамен Хаддад в интервью Berliner Zeitung. Он также подчеркнул, что необходимо продолжать поставлять Киеву дальнобойные ракеты для ударов по территории РФ. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что НАТО не будет напрямую участвовать в российско-украинском конфликте, но продолжит предоставлять Киеву поддержку, чтобы не допустить победы РФ. По его словам, страны-участницы альянса будут предоставлять поддержку столько, сколько потребуется. Макрон также не исключил возможности отправки французских войск на Украину.