Макрон раскрыл планы НАТО по участию в конфликте на Украине

НАТО не будет напрямую участвовать в российско-украинском конфликте, но продолжит предоставлять Киеву поддержку, чтобы недопустить победы РФ. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.
«Хотя НАТО не планирует непосредственного участия в конфликте на Украине, важно, чтобы союзники продолжали предоставлять поддержку. Необходимо предотвратить победу России, поскольку ставится на карту не только будущее Украины, но и мир и безопасность на всем континенте», — отметил он. Трансляция велась на официальном сайте
По его словам, страны-участницы альянса будут предоставлять поддержку столько, сколько потребуется. Также Макрон упомянул «необратимую евроатлантическую привязку» Украины к НАТО и обвинил Россию в попытках разделить союзников.
На саммите НАТО в Вашингтоне более 20 стран-участниц альянса подписали документ по ускорению помощи ВСУ. Также в заявлении администрации президента США Джо Байдена говорится о том, что страны-участницы НАТО выделят Украине 40 миллиардов евро.
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