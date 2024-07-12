Макрон раскрыл планы НАТО по участию в конфликте на Украине

Макрон: страны НАТО должны предотвратить победу России
© Служба новостей «URA.RU»
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Европейские политики. stock, Эмманюэль Макрон,  stock
Президент Франции заявил, что поражение России необходимо для мира и безопасности на всем континенте Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

НАТО не будет напрямую участвовать в российско-украинском конфликте, но продолжит предоставлять Киеву поддержку, чтобы недопустить победы РФ. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.

«Хотя НАТО не планирует непосредственного участия в конфликте на Украине, важно, чтобы союзники продолжали предоставлять поддержку. Необходимо предотвратить победу России, поскольку ставится на карту не только будущее Украины, но и мир и безопасность на всем континенте», — отметил он. Трансляция велась на официальном сайте НАТО.

По его словам, страны-участницы альянса будут предоставлять поддержку столько, сколько потребуется. Также Макрон упомянул «необратимую евроатлантическую привязку» Украины к НАТО и обвинил Россию в попытках разделить союзников.

На саммите НАТО в Вашингтоне более 20 стран-участниц альянса подписали документ по ускорению помощи ВСУ. Также в заявлении администрации президента США Джо Байдена говорится о том, что страны-участницы НАТО выделят Украине 40 миллиардов евро.

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НАТО не будет напрямую участвовать в российско-украинском конфликте, но продолжит предоставлять Киеву поддержку, чтобы недопустить победы РФ. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон. «Хотя НАТО не планирует непосредственного участия в конфликте на Украине, важно, чтобы союзники продолжали предоставлять поддержку. Необходимо предотвратить победу России, поскольку ставится на карту не только будущее Украины, но и мир и безопасность на всем континенте», — отметил он. Трансляция велась на официальном сайте НАТО. По его словам, страны-участницы альянса будут предоставлять поддержку столько, сколько потребуется. Также Макрон упомянул «необратимую евроатлантическую привязку» Украины к НАТО и обвинил Россию в попытках разделить союзников. На саммите НАТО в Вашингтоне более 20 стран-участниц альянса подписали документ по ускорению помощи ВСУ. Также в заявлении администрации президента США Джо Байдена говорится о том, что страны-участницы НАТО выделят Украине 40 миллиардов евро.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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