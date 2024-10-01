ТАСС: в Дагестане силовики задержали мэра Избербаша

Силовики задержали главу Избербаша Магомеда Исакова
В Республике Дагестан силовики задержали главу города Избербаша Магомеда Исакова. Об этом сообщают журналисты, ссылаясь на источники. Информация об этом официально не подтверждена.
«Обыски проходят в администрации Избербаша, мэр города Магомед Исаков задержан», — передает ТАСС, ссылаясь на свои источники. При этом официально об этом не сообщалось.
Ранее в Дагестане сотрудники правоохранительных органов, совместно с ФСБ России задержали пятерых человек. Их подозревают в мошенничестве в пользу Украины. Об этом говорили в МВД РФ.
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