Общество ТАСС: в Дагестане силовики задержали мэра Избербаша 01 октября 2024 в 11:45 Размер текста - 17 + Силовики задержали главу Избербаша Магомеда Исакова Фото: Илья Московец © URA.RU В Республике Дагестан силовики задержали главу города Избербаша Магомеда Исакова. Об этом сообщают журналисты, ссылаясь на источники. Информация об этом официально не подтверждена. «Обыски проходят в администрации Избербаша, мэр города Магомед Исаков задержан», — передает ТАСС, ссылаясь на свои источники. При этом официально об этом не сообщалось. Ранее в Дагестане сотрудники правоохранительных органов, совместно с ФСБ России задержали пятерых человек. Их подозревают в мошенничестве в пользу Украины. Об этом говорили в МВД РФ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Республике Дагестан силовики задержали главу города Избербаша Магомеда Исакова. Об этом сообщают журналисты, ссылаясь на источники. Информация об этом официально не подтверждена. «Обыски проходят в администрации Избербаша, мэр города Магомед Исаков задержан», — передает ТАСС, ссылаясь на свои источники. При этом официально об этом не сообщалось. Ранее в Дагестане сотрудники правоохранительных органов, совместно с ФСБ России задержали пятерых человек. Их подозревают в мошенничестве в пользу Украины. Об этом говорили в МВД РФ. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям