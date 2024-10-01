В ЦАХАЛ объяснили смысл вторжения в Ливан

Израиль начал наземную операцию в Ливане, чтобы уничтожить опорные пункты «Хезболлы». Об этом заявили в пресс-службе Армии обороны Израиля.
«Израиль проводит ограниченные и целевые рейды вдоль северной границы страны. Они направлены против угрозы, которую „Хезболла“ представляет для мирных жителей Северного Израиля», — говорится в telegram-канале пресс-службы.
Ранее Израиль начал наземную операцию на границе с Ливаном. До этого ЦАХАЛ провел массированную бомбардировку, уничтожив лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы. Что происходит на Ближнем Востоке — в материале URA.RU.
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Израиль начал наземную операцию в Ливане, чтобы уничтожить опорные пункты «Хезболлы». Об этом заявили в пресс-службе Армии обороны Израиля. «Израиль проводит ограниченные и целевые рейды вдоль северной границы страны. Они направлены против угрозы, которую „Хезболла“ представляет для мирных жителей Северного Израиля», — говорится в telegram-канале пресс-службы. Ранее Израиль начал наземную операцию на границе с Ливаном. До этого ЦАХАЛ провел массированную бомбардировку, уничтожив лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы. Что происходит на Ближнем Востоке — в материале URA.RU.