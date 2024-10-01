В мире В ЦАХАЛ объяснили смысл вторжения в Ливан ЦАХАЛ: наземная операция в Ливане направлена на уничтожение опорных пунктов 01 октября 2024 в 12:47 Размер текста - 17 + Израиль намерен уничтожить опорные пункты в Ливане Фото: Министерство обороны Израиля новость из сюжета Война на Ближнем Востоке Израиль начал наземную операцию в Ливане, чтобы уничтожить опорные пункты «Хезболлы». Об этом заявили в пресс-службе Армии обороны Израиля. «Израиль проводит ограниченные и целевые рейды вдоль северной границы страны. Они направлены против угрозы, которую „Хезболла“ представляет для мирных жителей Северного Израиля», — говорится в telegram-канале пресс-службы. Ранее Израиль начал наземную операцию на границе с Ливаном. До этого ЦАХАЛ провел массированную бомбардировку, уничтожив лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы. Что происходит на Ближнем Востоке — в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Израиль начал наземную операцию в Ливане, чтобы уничтожить опорные пункты «Хезболлы». Об этом заявили в пресс-службе Армии обороны Израиля. «Израиль проводит ограниченные и целевые рейды вдоль северной границы страны. Они направлены против угрозы, которую „Хезболла“ представляет для мирных жителей Северного Израиля», — говорится в telegram-канале пресс-службы. Ранее Израиль начал наземную операцию на границе с Ливаном. До этого ЦАХАЛ провел массированную бомбардировку, уничтожив лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы. Что происходит на Ближнем Востоке — в материале URA.RU. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям