В ЦАХАЛ объяснили смысл вторжения в Ливан

ЦАХАЛ: наземная операция в Ливане направлена на уничтожение опорных пунктов
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Израиль намерен уничтожить опорные пункты в Ливане Фото:
новость из сюжета
Война на Ближнем Востоке

Израиль начал наземную операцию в Ливане, чтобы уничтожить опорные пункты «Хезболлы». Об этом заявили в пресс-службе Армии обороны Израиля.

«Израиль проводит ограниченные и целевые рейды вдоль северной границы страны. Они направлены против угрозы, которую „Хезболла“ представляет для мирных жителей Северного Израиля», — говорится в telegram-канале пресс-службы.

Ранее Израиль начал наземную операцию на границе с Ливаном. До этого ЦАХАЛ провел массированную бомбардировку, уничтожив лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы. Что происходит на Ближнем Востоке — в материале URA.RU.

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Израиль начал наземную операцию в Ливане, чтобы уничтожить опорные пункты «Хезболлы». Об этом заявили в пресс-службе Армии обороны Израиля. «Израиль проводит ограниченные и целевые рейды вдоль северной границы страны. Они направлены против угрозы, которую „Хезболла“ представляет для мирных жителей Северного Израиля», — говорится в telegram-канале пресс-службы. Ранее Израиль начал наземную операцию на границе с Ливаном. До этого ЦАХАЛ провел массированную бомбардировку, уничтожив лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы. Что происходит на Ближнем Востоке — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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