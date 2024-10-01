Израиль вслед за убийством лидера «Хезболлы» начал вторжение в Ливан: что известно к утру

Press TV: армия Ливана опровергла отход от границы с Израилем

01 октября 2024 в 11:42 Размер текста - 17 +

Израиль начал вторжение в Ливан ночью 1 октября Фото: Министерство обороны Израиля новость из сюжета Война на Ближнем Востоке В ночь на 1 октября армия Израиля (ЦАХАЛ) начала проведение наземной операции на территории Ливана, совмещая ее с воздушными бомбардировками южной части страны. Это стало следующим этапом военных действий Тель-Авива после ликвидации большей части руководства движения «Хезболлы», включая его лидера Хасана Насраллы. URA.RU рассказывает, что в настоящий момент происходит в Ливане. Изначально сообщалось, что Ливан отступил от границ, но затем эту информацию опровергли. Наземная операция Израиля Накануне вторжения После ликвидации высшего руководства ливанской группировки «Хезболла» в Израиле анонсировали проведение наземной операции на юге Ливана. В связи с этим вооруженные силы Ливана уже отошли от границы с Израилем из-за угрозы вторжения. Однако в Press TV далее опровергли эту информацию. В ЕС и США выражали обеспокоенность действиям Тель-Авива и даже инициировали обсуждение потенциальных санкций в отношении Израиля. Ограниченный формат Израиль также начал бомбардировку юга Ливана Фото: telegram-канал «Военкоры Русской весны» По итогу в ночь на 1 октября ЦАХАЛ начал ограниченные рейды на территории Ливана, направленные против террористических объектов движения «Хезболла». Об этом сообщила пресс-служба израильской армии. Данная операция носит название «Северные стрелы». Параллельно Тель-Авив продолжает операцию в зоне сектора Газа. За несколько часов до объявления новой операции военно-политический кабинет Израиля одобрил новый этап боевых действий в Ливане, сообщал израильский портал Ynet. Основная цель Израиля в Ливане заключается в зачистке военной инфраструктуры «Хезболлы». Изначально предполагалось, что операция ЦАХАЛ будет носить более масштабный характер, однако по итогу в Тель-Авиве приняли решение снизить ее масштаб из-за давления со стороны США и европейских стран. В настоящий момент ЦАХАЛ сформировал пять основных бригад, которые будут участвовать в наземной операции, часть из них перейдут границу Ливана. Что происходит на Ближнем Востоке Новость по теме Сколько лидеров «Хезболлы» уничтожил Израиль с начала года. Инфографика Телеканалы Al Arabiya и Al Hadath сообщают, что израильские танки уже вошли на территорию Ливана впервые с 2006 года. По данным различных источников предполагается, что ЦАХАЛ будет проводить свою операцию несколько дней. По словам премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, Израилю не оставили другого выхода. Известно, что ВВС ЦАХАЛ наносят удары по Бейруту (столице Ливана) и обстреливают пограничные районы запрещенными фосфорными боеприпасами. До этого в израильской армии призвали жителей Бейрута и близлежащих территорий эвакуироваться. Жертвы нападения Израиль начал вторжение в Ливан ночью Фото: telegram-канал «Военкоры Русской весны» Ливанские чиновники отметили, что бомбардировки привели к разрушению жилых домов и невоенных зданий на юге Ливана. По их словам, также были зафиксированы разрушения в долине Бекаа, провинции Баальбек-Хермель и южных пригородах столицы. Миллионы человек покинули свои дома, передает Reuters, со ссылкой на правительство страны. Истребитель израильских ВВС нанес удар по окраине города Сайда на юге Ливана. Погибли пять местных жителей. По данным ливанского минздрава, за сутки от ударов погибли по меньшей мере 105 человек. До 359 человек получили ранения. Действия «Хезболлы» Ливанская вооруженная группировка «Хезболла» заявила 1 октября, что она обстреляла израильские войска через границу в Метуле при помощи артиллерии. Об этом сообщает Reuters. Там также добавили, что Израиль нанес удар по члену палестинской организации ФАТХ — одной из ведущих партий Государства Палестина. Бойцы «Хезболлы» обстреляли позиции подразделения ЦАХАЛ вблизи поселков Эль-Эдейса и Кфар-Килла, расположенных на юге Ливана. Об этом сообщается в telegram-канале ливанского движения. Нападение Израиля на Сирию Также появилась информация, что Израиль атаковал столицу Сирии. По району Месех на юго-западе видны столбы дыма и огня от прилетов. Сирийские СМИ говорят о том, что в результате атак ЦАХАЛ трое погибли, девять человек пострадали. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ночь на 1 октября армия Израиля (ЦАХАЛ) начала проведение наземной операции на территории Ливана, совмещая ее с воздушными бомбардировками южной части страны. Это стало следующим этапом военных действий Тель-Авива после ликвидации большей части руководства движения «Хезболлы», включая его лидера Хасана Насраллы. URA.RU рассказывает, что в настоящий момент происходит в Ливане. Изначально сообщалось, что Ливан отступил от границ, но затем эту информацию опровергли. После ликвидации высшего руководства ливанской группировки «Хезболла» в Израиле анонсировали проведение наземной операции на юге Ливана. В связи с этим вооруженные силы Ливана уже отошли от границы с Израилем из-за угрозы вторжения. Однако в Press TV далее опровергли эту информацию. В ЕС и США выражали обеспокоенность действиям Тель-Авива и даже инициировали обсуждение потенциальных санкций в отношении Израиля. По итогу в ночь на 1 октября ЦАХАЛ начал ограниченные рейды на территории Ливана, направленные против террористических объектов движения «Хезболла». Об этом сообщила пресс-служба израильской армии. Данная операция носит название «Северные стрелы». Параллельно Тель-Авив продолжает операцию в зоне сектора Газа. За несколько часов до объявления новой операции военно-политический кабинет Израиля одобрил новый этап боевых действий в Ливане, сообщал израильский портал Ynet. Основная цель Израиля в Ливане заключается в зачистке военной инфраструктуры «Хезболлы». Изначально предполагалось, что операция ЦАХАЛ будет носить более масштабный характер, однако по итогу в Тель-Авиве приняли решение снизить ее масштаб из-за давления со стороны США и европейских стран. В настоящий момент ЦАХАЛ сформировал пять основных бригад, которые будут участвовать в наземной операции, часть из них перейдут границу Ливана. Телеканалы Al Arabiya и Al Hadath сообщают, что израильские танки уже вошли на территорию Ливана впервые с 2006 года. По данным различных источников предполагается, что ЦАХАЛ будет проводить свою операцию несколько дней. По словам премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, Израилю не оставили другого выхода. Известно, что ВВС ЦАХАЛ наносят удары по Бейруту (столице Ливана) и обстреливают пограничные районы запрещенными фосфорными боеприпасами. До этого в израильской армии призвали жителей Бейрута и близлежащих территорий эвакуироваться. Ливанские чиновники отметили, что бомбардировки привели к разрушению жилых домов и невоенных зданий на юге Ливана. По их словам, также были зафиксированы разрушения в долине Бекаа, провинции Баальбек-Хермель и южных пригородах столицы. Миллионы человек покинули свои дома, передает Reuters, со ссылкой на правительство страны. Истребитель израильских ВВС нанес удар по окраине города Сайда на юге Ливана. Погибли пять местных жителей. По данным ливанского минздрава, за сутки от ударов погибли по меньшей мере 105 человек. До 359 человек получили ранения. Ливанская вооруженная группировка «Хезболла» заявила 1 октября, что она обстреляла израильские войска через границу в Метуле при помощи артиллерии. Об этом сообщает Reuters. Там также добавили, что Израиль нанес удар по члену палестинской организации ФАТХ — одной из ведущих партий Государства Палестина. Бойцы «Хезболлы» обстреляли позиции подразделения ЦАХАЛ вблизи поселков Эль-Эдейса и Кфар-Килла, расположенных на юге Ливана. Об этом сообщается в telegram-канале ливанского движения. Также появилась информация, что Израиль атаковал столицу Сирии. По району Месех на юго-западе видны столбы дыма и огня от прилетов. Сирийские СМИ говорят о том, что в результате атак ЦАХАЛ трое погибли, девять человек пострадали.