В Челябинске открылся безалкогольный ресторан

В ЖК «Лесопарковый» Челябинска вновь открылся безалкогольный ресторан Badar на месте закрывшегося в 2023 году заведения «Чайхона Умар». Помещение не в первый раз арендует ресторатор с концепцией свободного от алкоголя общепита, заметил корреспондент URA.RU.
«Официально узбекский ресторан начал работать в сентябре. Блюда в заведении представлены по принципам Халяль», — передает корреспондент URA.RU.
В качестве напитков там представили черный и зеленый чай, компоты, морс, кофе и его вариацию со сливками. Цены на блюда начинаются от 100 рублей. За эту стоимость предлагают стандартную порцию овощного салата, за 120 — оливье, мимозу или сельдь под шубой. Максимальная стоимость доходит до 150 рублей, всего в меню указано девять вариантов.
Стоимость первых блюд определили в 230 и 250 рублей. Среди вариантов числятся не только узбекские национальные супы, но и борщ, мясо по-казахски. Вторые блюда подают по фиксированной стоимости в 300 рублей. Там же представлены плов, манты, бешбармак и мясо по-русски. Там же можно приобрести восточную выпечку.
Ресторан открылся на месте проработавшей чуть больше года «Чайхоны Умар». Владелец предыдущего заведения выбрал ту же концепцию. До него помещение занимал ресторан «Кавказская пленница», закрывшийся спустя три года существования в конце марта 2022 года.
Помещение до «Кавказской пленницы» успели занять по меньшей мере четыре заведения. Ранее в нем также работали бистро «Подземка», гриль-бар «Камин», клуб «Пьяный страус» и ресторан Madison
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