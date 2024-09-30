30 сентября 2024

Полиция разыскивает подростков, избивших толпой сверстника в Сургуте

© Служба новостей «URA.RU»
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Полиция устанавливает личности подростков, которые толпой избили сверстника
Полиция устанавливает личности подростков, которые толпой избили сверстника Фото:

Полицейские разыскивают подростков, которые избили толпой сверстника в Сургуте (ХМАО) в парке «За Саймой» якобы из-за того, что он избил их знакомую девочку. Об этом URA.RUсообщили в пресс-службе УМВД ХМАО.

«Сообщение зарегистрировано по информации из СМИ. Проводится проверка, устанавливаем личности подростков», — прокомментировали в ведомстве.

Ранее URA.RU писало, что в Сургуте группа подростков избила сверстника. Они по очереди наносили удары мальчику якобы из-за того, что он обидел девочку, а после заставили его встать на колени и извиниться на камеру перед ней.

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Полицейские разыскивают подростков, которые избили толпой сверстника в Сургуте (ХМАО) в парке «За Саймой» якобы из-за того, что он избил их знакомую девочку. Об этом URA.RUсообщили в пресс-службе УМВД ХМАО. «Сообщение зарегистрировано по информации из СМИ. Проводится проверка, устанавливаем личности подростков», — прокомментировали в ведомстве. Ранее URA.RU писало, что в Сургуте группа подростков избила сверстника. Они по очереди наносили удары мальчику якобы из-за того, что он обидел девочку, а после заставили его встать на колени и извиниться на камеру перед ней.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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