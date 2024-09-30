Полиция разыскивает подростков, избивших толпой сверстника в Сургуте

Полиция устанавливает личности подростков, которые толпой избили сверстника
Полицейские разыскивают подростков, которые избили толпой сверстника в Сургуте (ХМАО) в парке «За Саймой» якобы из-за того, что он избил их знакомую девочку. Об этом URA.RUсообщили в пресс-службе УМВД ХМАО.
«Сообщение зарегистрировано по информации из СМИ. Проводится проверка, устанавливаем личности подростков», — прокомментировали в ведомстве.
Ранее URA.RU писало, что в Сургуте группа подростков избила сверстника. Они по очереди наносили удары мальчику якобы из-за того, что он обидел девочку, а после заставили его встать на колени и извиниться на камеру перед ней.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!