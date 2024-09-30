Природа Погода Когда пойдет снег в Свердловской области Снег в Свердловской области пойдет после 10 октября 01 октября 2024 в 14:07 Размер текста - 17 + Первые осадки со снегом уже могут быть через неделю Фото: Денис Моргунов © URA.RU Снег в Свердловской области пойдет после 10 октября. Таким предварительным прогнозом с URA.RU поделились в Уральском Гидрометцентре. «На следующей неделе с 10-11 числа ожидается похолодание. Ночью столбик термометра может опуститься ниже минусовой отметки, днем температура составит +4-5 градусов. Пойдут осадки, возможно, с мокрым снегом», — сказали на станции. Ранее синоптики сообщали, что наступивший месяц ожидается на один градус теплее обычного. Количество осадков в октябре будет соответствовать среднемесячным значениям. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Снег в Свердловской области пойдет после 10 октября. Таким предварительным прогнозом с URA.RU поделились в Уральском Гидрометцентре. «На следующей неделе с 10-11 числа ожидается похолодание. Ночью столбик термометра может опуститься ниже минусовой отметки, днем температура составит +4-5 градусов. Пойдут осадки, возможно, с мокрым снегом», — сказали на станции. Ранее синоптики сообщали, что наступивший месяц ожидается на один градус теплее обычного. Количество осадков в октябре будет соответствовать среднемесячным значениям. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям