30 сентября 2024

Когда пойдет снег в Свердловской области

Снег в Свердловской области пойдет после 10 октября
© Служба новостей «URA.RU»
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Первый снег. Тюмень, снег, осень, желтый лист
Первые осадки со снегом уже могут быть через неделю Фото:

Снег в Свердловской области пойдет после 10 октября. Таким предварительным прогнозом с URA.RU поделились в Уральском Гидрометцентре.

«На следующей неделе с 10-11 числа ожидается похолодание. Ночью столбик термометра может опуститься ниже минусовой отметки, днем температура составит +4-5 градусов. Пойдут осадки, возможно, с мокрым снегом», — сказали на станции.

Ранее синоптики сообщали, что наступивший месяц ожидается на один градус теплее обычного. Количество осадков в октябре будет соответствовать среднемесячным значениям.

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Снег в Свердловской области пойдет после 10 октября. Таким предварительным прогнозом с URA.RU поделились в Уральском Гидрометцентре. «На следующей неделе с 10-11 числа ожидается похолодание. Ночью столбик термометра может опуститься ниже минусовой отметки, днем температура составит +4-5 градусов. Пойдут осадки, возможно, с мокрым снегом», — сказали на станции. Ранее синоптики сообщали, что наступивший месяц ожидается на один градус теплее обычного. Количество осадков в октябре будет соответствовать среднемесячным значениям.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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