Когда пойдет снег в Свердловской области

Первые осадки со снегом уже могут быть через неделю
Снег в Свердловской области пойдет после 10 октября. Таким предварительным прогнозом с URA.RU поделились в Уральском Гидрометцентре.
«На следующей неделе с 10-11 числа ожидается похолодание. Ночью столбик термометра может опуститься ниже минусовой отметки, днем температура составит +4-5 градусов. Пойдут осадки, возможно, с мокрым снегом», — сказали на станции.
Ранее синоптики сообщали, что наступивший месяц ожидается на один градус теплее обычного. Количество осадков в октябре будет соответствовать среднемесячным значениям.
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