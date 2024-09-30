30 сентября 2024

В Тюмени мужчина с молотком напал на муфтия «Духовного управления мусульман»

© Служба новостей «URA.RU»
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Нападение произошло 30 сентября
Нападение произошло 30 сентября Фото:

На председателя «Духовного управления мусульман Тюменской области» Зинната Садыкова было совершенно нападение: мужчина с молотком пришел на прием к муфтию и попытался покалечить мужчину, желая отомстить за задержанных знакомых-радикалов. Об этом URA.RU рассказали в управлении.

«Это произошло 30 сентября. К Зиннату Аюповичу пришел посетитель, и когда они оказались в его кабинете мужчина достал молоток и попытался ударить им муфтия. Тот, к счастью, смог защититься и позвал на помощь. Нападавшего скрутили и передали сотрудникам полиции», — рассказали URA.RU в ДУМ ТО.

Зиннат Садыков не пострадал. В управлении также добавили, что нападавший хотел отомстить муфтию за своих знакомых, которые придерживаются радикальных взглядов и ранее были задержаны ФСБ.

URA.RU направило запрос в правоохранительные органы. Ответ ожидается.

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На председателя «Духовного управления мусульман Тюменской области» Зинната Садыкова было совершенно нападение: мужчина с молотком пришел на прием к муфтию и попытался покалечить мужчину, желая отомстить за задержанных знакомых-радикалов. Об этом URA.RU рассказали в управлении. «Это произошло 30 сентября. К Зиннату Аюповичу пришел посетитель, и когда они оказались в его кабинете мужчина достал молоток и попытался ударить им муфтия. Тот, к счастью, смог защититься и позвал на помощь. Нападавшего скрутили и передали сотрудникам полиции», — рассказали URA.RU в ДУМ ТО. Зиннат Садыков не пострадал. В управлении также добавили, что нападавший хотел отомстить муфтию за своих знакомых, которые придерживаются радикальных взглядов и ранее были задержаны ФСБ. URA.RU направило запрос в правоохранительные органы. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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