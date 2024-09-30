В Тюмени мужчина с молотком напал на муфтия «Духовного управления мусульман»

На председателя «Духовного управления мусульман Тюменской области» Зинната Садыкова было совершенно нападение: мужчина с молотком пришел на прием к муфтию и попытался покалечить мужчину, желая отомстить за задержанных знакомых-радикалов. Об этом URA.RU рассказали в управлении.
«Это произошло 30 сентября. К Зиннату Аюповичу пришел посетитель, и когда они оказались в его кабинете мужчина достал молоток и попытался ударить им муфтия. Тот, к счастью, смог защититься и позвал на помощь. Нападавшего скрутили и передали сотрудникам полиции», — рассказали URA.RU в ДУМ ТО.
Зиннат Садыков не пострадал. В управлении также добавили, что нападавший хотел отомстить муфтию за своих знакомых, которые придерживаются радикальных взглядов и ранее были задержаны ФСБ.
URA.RU направило запрос в правоохранительные органы. Ответ ожидается.
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