30 сентября 2024

Аналитики назвали жителям ХМАО зарплату для комфортной жизни с ипотекой

НБКИ: жителям ХМАО нужно зарабатывать 105 тысяч, чтобы комфортно платить ипотеку
© Служба новостей «URA.RU»
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Семьям в Югре нужно зарабатывать более 100 тысяч, чтобы комфортно платить ипотеку
Семьям в Югре нужно зарабатывать более 100 тысяч, чтобы комфортно платить ипотеку Фото:

Для комфортной жизни с ипотекой доход семьи в ХМАО должен составлять около 105 тысяч рублей. Такие данные приводит Национальное бюро кредитных историй.

«Показатель рекомендованного семейного дохода, комфортного для обслуживания ипотечного кредита, в Ханты-Мансийском автономном округе составляет 105,1 тысяча рублей», — следует из исследования на сайте бюро. Югра заняла пятое место среди 30-ти регионов с наибольшим объемом ипотечного портфеля.

Больше всего, согласно статистике, необходимо зарабатывать москвичам— 223,9 тысяч рублей. На сумму рекомендованного семейного дохода влияет динамика ставок, размер и срок ипотечного кредита.

Ранее URA.RU рассказывало, что за последний месяц интерес югорчан к покупке жилья на первичном рынке вырос на 5%. А спрос на вторичную недвижимость практически не изменился.

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Для комфортной жизни с ипотекой доход семьи в ХМАО должен составлять около 105 тысяч рублей. Такие данные приводит Национальное бюро кредитных историй. «Показатель рекомендованного семейного дохода, комфортного для обслуживания ипотечного кредита, в Ханты-Мансийском автономном округе составляет 105,1 тысяча рублей», — следует из исследования на сайте бюро. Югра заняла пятое место среди 30-ти регионов с наибольшим объемом ипотечного портфеля. Больше всего, согласно статистике, необходимо зарабатывать москвичам— 223,9 тысяч рублей. На сумму рекомендованного семейного дохода влияет динамика ставок, размер и срок ипотечного кредита. Ранее URA.RU рассказывало, что за последний месяц интерес югорчан к покупке жилья на первичном рынке вырос на 5%. А спрос на вторичную недвижимость практически не изменился.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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