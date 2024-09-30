Аналитики назвали жителям ХМАО зарплату для комфортной жизни с ипотекой

Для комфортной жизни с ипотекой доход семьи в ХМАО должен составлять около 105 тысяч рублей. Такие данные приводит Национальное бюро кредитных историй.
«Показатель рекомендованного семейного дохода, комфортного для обслуживания ипотечного кредита, в Ханты-Мансийском автономном округе составляет 105,1 тысяча рублей», — следует из исследования на сайте бюро. Югра заняла пятое место среди 30-ти регионов с наибольшим объемом ипотечного портфеля.
Больше всего, согласно статистике, необходимо зарабатывать москвичам— 223,9 тысяч рублей. На сумму рекомендованного семейного дохода влияет динамика ставок, размер и срок ипотечного кредита.
Ранее URA.RU рассказывало, что за последний месяц интерес югорчан к покупке жилья на первичном рынке вырос на 5%. А спрос на вторичную недвижимость практически не изменился.
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