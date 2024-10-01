В Челябинске с 15 августа по 26 сентября 2024 года стоимость квартир-студий на вторичном рынке снизилась на 13% с 98 тысяч до 86 тысяч 400 рублей за квадратный метр. Об этом сообщается на сайте о недвижимости.
«В Челябинске по состоянию на 15 августа 2024 года стоимость квартир составляла 98 тысяч рублей за квадратный метр. Далее до 26 сентября стоимость студий снизилась до 86 тысяч 400 рублей за квадрат», — сообщается на сайте Restate.
Ранее в Челябинске в августе 2024 года цены на вторичное жилье выросли на 2,6% до 98 тысяч 340 рублей за квадратный метр. Средняя стоимость квартир на вторичном рынке составила 5 миллионов 192 тысячи рублей.
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